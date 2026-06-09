CBSEର ତିନି-ଭାଷା ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସ୍କୁଲ, ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ ! ତେବେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ ?
ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ଭାଷାଗତ ବିବିଧତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ମଝିରେ ଏଭଳି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ନୁହେଁ, ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି
Published : June 9, 2026 at 2:26 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ପକ୍ଷରୁ ୨୦୨୬ ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତିନି-ଭାଷା ନୀତି (Three-Language Formula) ଲାଗୁ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଏବେ ଶିକ୍ଷାବିତ, ସ୍କୁଲ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ, ନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିନା ଏହାକୁ ଅତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି।
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP) 2020 ଏବଂ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚା (NCFSE) 2023 ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଭାଷା ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମରେ ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ଭାଷାଗତ ବିବିଧତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ମଝିରେ ଏଭଳି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ନୁହେଁ, ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
- ତିନି-ଭାଷା ନୀତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ
କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ନୀତିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ "ଭାଷା ଥୋପିବା" ବୋଲି କହିବା ଭୁଲ। ତାଙ୍କ ମତରେ, NEP ହେଉଛି "ଭାଷାଗତ ମୁକ୍ତି"ର ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ଯାହା ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁଭାଷୀ ଦକ୍ଷତାରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନୀତିକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ଦେଖାଇବା ଭ୍ରାନ୍ତିକର ଅଟେ। ବରଂ ଏହି ନୀତି ବହୁଭାଷୀତା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବ। ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ "ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା" ପରି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଅନୁଷ୍ଠାନଗତ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।
- ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ନେଇ ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ ଚିନ୍ତା
ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷାର ଧାରଣାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶିକ୍ଷାବିତ ଏହାର ସମୟ ଓ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁର SPCSS (State Platform for Common School System)ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପି. ବି. ପ୍ରିନ୍ସ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଷା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରିଚୟ ସହ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ମାଧ୍ୟମ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ସହ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଇଂରାଜୀ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦୁଇ-ଭାଷା ମଡେଲର ଆଧାର। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଦୈନିକ ଜୀବନର ଅଂଶ ନଥିବା ଆଉ ଏକ ଭାଷା ଯୋଡ଼ିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଭାଷା ପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମୟ ଦେବା ଫଳରେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡ଼ା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଲାଇବ୍ରେରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଓ ଡିଜିଟାଲ ଦକ୍ଷତାର ଯୁଗରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। "ତିନି-ଭାଷା ନୀତି ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥୋପିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଏହାର ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ୟାରିୟର ସହ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ପି. ବି. ପ୍ରିନ୍ସ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।"
- ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାରିକ ସମସ୍ୟା
ସ୍କୁଲ ପ୍ରଶାସକ ଓ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନୀତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀକରଣ। ଗାଜିଆବାଦର ସେଣ୍ଟ ଥୋମାସ ସ୍କୁଲର ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଭି. କେ. କୁରିଆକୋସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ତିନି-ଭାଷା ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିବାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ୨୦୩୧ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରି ୨୦୨୭ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ମାଲୟାଲମ ପରି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଏବଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ଜର୍ମାନ କିମ୍ବା ସ୍ପାନିଶ ପରି ବିଦେଶୀ ଭାଷା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାବାଦ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ହେବ।
ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆ ସମୟସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯୋଗ୍ୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଲାସ୍ ସମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉପଲବ୍ଧତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିଛି। କୁରିଆକୋସ୍ ସତର୍କ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକମାନେ ଚାକିରି ହରାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଭିତ୍ତିଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମୟ ବିନା ନିଆଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ତ୍ୱରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଓ ଖରାପ ଫଳାଫଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।"
- ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ
ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, CBSEର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଗୁରୁଗ୍ରାମର ଅଭିଭାବକ ପ୍ରେମ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ଭାଷା ବାଛିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବା ଉଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଠାତ୍ ଆସିଥିବା ବଜ୍ରପାତ ପରି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ହିନ୍ଦୀକୁ କଠିନ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଭାଷା ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି।"
ଅଭିଭାବକ ସ୍ନେହା ବଂଶଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, CBSE ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଯେ ୨୦୨୯-୩୦ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍କୁଲ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ସେହି ଆଧାରରେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର କେବଳ କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମକୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଛି।"
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ କହ୍ନେୟା ସିଂହଙ୍କ ମତରେ, ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଆଉ ଏକ ଭାଷା ଯୋଡ଼ିବା ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ।
- ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ତୀବ୍ର
ଭାଷା ଓ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୀତି ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦର କାରଣ ହୋଇଛି। ତାମିଲନାଡୁର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାନ୍ନି ଆରାସୁ ରାଜ୍ୟର ଦୀର୍ଘଦିନର ଦୁଇ-ଭାଷା ନୀତି ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ତିନି-ଭାଷା ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, CBSEର ପୂର୍ବ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧାଭାସ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ CBSE ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ NCERTର ଗ୍ରେଡ୍ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରଖିବାକୁ ସୁପାରିସ କରିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏହି ନୀତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ସମୟ ବିନା ନୀତି ଲାଗୁ କଲେ CBSEର On-Screen Marking System ଆରମ୍ଭ ସମୟର ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, NCERTର ଗ୍ରେଡ୍ ଭିତ୍ତିକ ଭାଷା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ସୁପାରିସ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ CBSE କାହିଁକି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ, ଯେଉଁଠାରେ ହିନ୍ଦୀର ପ୍ରଚଳନ କମ୍ ଏବଂ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା CBSEର ସ୍ୱୀକୃତ ଭାଷା ତାଲିକାରେ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
- ପୂର୍ବତନ UGC ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମର୍ଥନ
ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାବିତ ଏହି ନୀତିର ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ UGC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମ୍. ଜଗଦେଶ କୁମାର ତିନି-ଭାଷା ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ବହୁଭାଷିତା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏକ ଶିକ୍ଷାଗତ ସୁବିଧା ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ। ଏହା କୌଣସି ନୂଆ ଧାରଣା ନୁହେଁ ଏବଂ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହାର ଦୀର୍ଘ ଇତିହାସ ରହିଛି। ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକାଧିକ ଭାଷାର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରିପାରେ।