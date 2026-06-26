ତିନି-ଭାଷା ନୀତି ଉପରେ CBSEର ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି: ସପ୍ତମରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜାରି ରଖିପାରିବେ, ପୂର୍ବରୁ ବାଛିଥିବା ଭାଷା ସଂଯୋଜନ
ଦୁଇଟି ବିଦେଶୀ ଭାଷା ପଢ଼ୁଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି। ନୂଆ ନିୟମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ CBSEର ସୂଚନା
Published : June 26, 2026 at 8:22 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତିନି-ଭାଷା ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଟି ବିଦେଶୀ ଭାଷା ବାଛିଥିବା CBSEର ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଲକ୍ଷାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବାଛିଥିବା ଭାଷା ସଂଯୋଜନକୁ ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି; ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ CBSE ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଭାଷା ପଢ଼ିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅତି କମରେ ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ମାତୃଭାଷା କିମ୍ବା ଦେଶୀୟ ଭାଷା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଆଦେଶକୁ ବିରୋଧ କରି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ।
CBSEର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ନୂତନ ଭାଷା ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଅତି କମରେ ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପଢ଼ିବାର ନିୟମ କେବଳ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ପଛୁଆ ପ୍ରଭାବରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ।” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯିବ।
ବୋର୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ମେ’ ମାସରେ କହିଥିଲା ଯେ, R3 ଭାଷା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉପଲବ୍ଧ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବାଛିଥିବା ଭାଷାର ୨୦୨୬-୨୭ ସଂସ୍କରଣର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ R3 ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP) ୨୦୨୦ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚା (NCF-SE) ୨୦୨୩ ସହିତ CBSEର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବାର ଅଂଶ।
ମେ’ ୧୫ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସର୍କୁଲାର ଅନୁଯାୟୀ, ବିଦେଶୀ ଭାଷା ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପଢ଼ିବା ପରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ଭାବେ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ବାଛିପାରିବେ କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ଭାଷା ଭାବେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏପ୍ରିଲ୍ ମାସରେ CBSE ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ତିନି-ଭାଷା ନୀତି ଲାଗୁ କରାଯିବ। ସେହିପରି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଦୁଇ-ସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ।
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନରେ ଦୁଇଟି ସ୍ତର ରହିବ; ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ‘ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ’ କୋର୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ବୈକଳ୍ପିକ ‘ଆଡଭାନ୍ସଡ୍’ କୋର୍ସ। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୮୦ ମାର୍କର ସାଧାରଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଗଭୀର ଧାରଣା ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଚିନ୍ତନ କ୍ଷମତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଇପାରିବେ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, CBSE ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁଇ-ସ୍ତରୀୟ (ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଓ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍) ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୮ରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ପୋଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ୧.୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି-ସିବିଏସଇ