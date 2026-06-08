ପୋଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ୧.୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି-ସିବିଏସଇ
ଦିିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସିବିଏସଇ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷାର ଡିଜିଟାଲ ଇଭାଲ୍ୟୁସନ ସିଷ୍ଟମରେ ହୋଇଥିବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନସ୍କ୍ରିନ ମାର୍କିଂ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
Published : June 8, 2026 at 4:40 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶର 1.6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଫଳତାର ସହ ଖାତା ଯାଞ୍ଚ ଓ ପୁନଃମୂଲ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଆବଦନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 3.8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଖାତା ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଆସିଛି । ପୋର୍ଟାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର କୁହାଯାଇଛି ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସିବିଏସଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଖାତାର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ୱିଣ୍ଡୋ ନୋଟିସ୍ ପିରିୟଡ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା । ସରକାରଙ୍କ IIT ଟିମଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱବଧାନରେ ଜୁନ 2ରୁ 7 ତାରିଖ ଯାଏ ଏହା ତ୍ରୁଟିହୀନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା ।
The Application Window for Verification and Re-evaluation remained fully functional throughout the notified period from 2 June 2026 to 7 June 2026 under the supervision and management of government technical agencies and teams from the IITs. During the above application period,…— CBSE HQ (@cbseindia29) June 8, 2026
ସିବିଏସଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 1.6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଫଳତାର ସହ 3.8 ଉତ୍ତରଖାତାର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଅନଲାଇନ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ତଥା ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଟିମ ତଦାରଖରେ ଚାଲିଛି । ସିିବିଏସଇର ହେଲପ ଡେସ୍କ ତଥା ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ଚ୍ୟାନେଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲା ।
ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, "CBSE ଫଳାଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେବା ପୋର୍ଟାଲର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସନ୍ଦେହକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ, 'ଫଳାଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ପୁସ୍ତକ ଫଟୋକପି ଆବେଦନ ସମୟରେ ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଫଳତାର ସହ ଆବେଦନ କରି ପାରୁନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ 'ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ମିଳିଲା ନାହିଁ' ପରି ମେସେଜ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିଲା । " ହେଲେ ପୋର୍ଟାଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେବା ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ବୋର୍ଡ କହିଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଦିିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସିବିଏସଇ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷାର ଡିଜିଟାଲ ଇଭାଲ୍ୟୁସନ ସିଷ୍ଟମରେ ହୋଇଥିବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନସ୍କ୍ରିନ ମାର୍କିଂ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏ ନେଇ CBSEକୁ ନୋଟିସ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ବିଚାରପତି ନୀନା ବନସଲ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଏକ ଛୁଟିଦିନ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଜୁନ 12ରେ କରିବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ NEET-UG 2026: 'ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ'- ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ CBSE ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଚିବଙ୍କୁ ହଟାଗଲା, OSM ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଠନ ହେଲା କମିଟି