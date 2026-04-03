2026-27 ପାଇଁ CBSEର ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରକାଶ: 9 ରୁ 12 ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ସିବିଏସ୍ଇ 1 ଏପ୍ରିଲ, 2026ରୁ 11 ଏବଂ 12 ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ।
Published : April 3, 2026 at 4:12 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ- CBSE, ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ୯ମ ରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ସର୍କୁଲାର ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ, ଦକ୍ଷତା ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଅନୁକୂଳ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରେ ।
ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ୧ ଏପ୍ରିଲରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି
ସିବିଏସ୍ଇ ୧ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ରେ ୧୧ ଏବଂ ୧୨ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ୯ମ ଏବଂ ୧୦ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସୂଚନା ଏପ୍ରିଲ ୨ରେ ଏକ ୱେବିନାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା । ୱେବିନାରଟି ଦ୍ୱାରକାର CBSE ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଗଠନ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା ।
NCF-2023 ଏବଂ NEP-2020ର ଅନୁରୁପ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱର୍କ (NCF-2023) ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି (NEP-2020)ର ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ନମନୀୟ, ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ଛାତ୍ର-କୈନ୍ଦ୍ରିକ କରିବା ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ପାଠକୁ ଘୋଷିବା ବଦଳରେ ବୁଝିବା, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ବୁଝିବାକୁ ଏବଂ ଏକ ବହୁବିଧ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ ।
କମ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ବୁଝିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ
CBSE ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନର ବୋଝ କମାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣାଗତ ବୁଝାମଣାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି । ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସୀମିତ କରିବା ସହିତ, ଏହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇଛି । ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ-ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ।
କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା-ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା
ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦକ୍ଷତା ଭଳି ଆଧୁନିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ୟାରିଅର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ।
ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
CBSE ସମସ୍ତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁରନ୍ତ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକ-ଶିକ୍ଷକ ବୈଠକ (PTM) ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ ।
ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ
CBSE ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ୱେବିନାରରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ 85,000 ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଡିଜାଇନ୍, ନୂତନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ପ୍ରକଳ୍ପ-ଆଧାରିତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରଣାଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଭବିଷ୍ୟତ ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
CBSE ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ । ବୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ