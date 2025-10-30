ETV Bharat / bharat

ଦଶମ ଓ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ CBSE ଜାରି କଲା ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଓ ସୂଚୀ

ସିବିଏସ୍‌ଇ ପକ୍ଷରୁ 2026 ଦଶମ ଓ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପରୀକ୍ଷା ।

Representational Image
Representational Image (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 30, 2025 at 8:48 PM IST

CBSE releases date sheets for board exams, ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିବିଏସ୍‌ଇ (Central Board of Secondary Education) ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2025–26ର ଦଶମ ଓ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ବାହାର କରିଛି । ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆପଣ CBSE ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ www.cbse.gov.in ରେ ପାଇପାରିବେ ।

  1. ଦଶମ ଓ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 45 ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ
  2. ପରୀକ୍ଷାର 110 ଦିନ ଆଗରୁ ଜାରି ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ
  3. ସାରା ଭାରତରେ 204ଟି ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେବେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା
  4. CBSE ଅଧିନସ୍ଥ 26ଟି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ପରୀକ୍ଷା

ଚଳିତବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 45 ଲକ୍ଷ:

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦଶମ ଓ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପାଖାପାଖି 45 ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମୋଟ 204ଟି ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ସାରା ଭାରତରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ଏହା ସହିତ CBSE ସହତ ଜଡ଼ିତ 26ଟି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ CBSE ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଜାରି କରିଥିଲା । ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାର 146 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ପରୀକ୍ଷାର 110 ଦିନ ଆଗରୁ CBSE ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ଜାରି କରିଛି । ଏହା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବ୍ୟବଧାନ:

ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥୋଚିତ ବିରତି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ । ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦ୍ବାରା ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିକୁ ସଠିକ ଭାବେ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଲଜିଷ୍ଟିକ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଭାବେ କରିପାରିବେ ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେଶନ ପଲିସି, 2020 ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଥର ଦେଇପାରିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: CBSE ଗାଇଡଲାଇନ୍; ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ରେକର୍ଡିଂ ସହ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି

ଏଥି ଯୋଗୁଁ ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନକୁ ନେଇ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୋର୍ଡ କହିଛି,"ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ଏବେ JEE (ମେନ୍) ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିବ । "ତେଣୁ, ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ JEE (ମେନ୍) ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି," ବୋଲି CBSE କହିଛି ।

