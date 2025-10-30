ଦଶମ ଓ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ CBSE ଜାରି କଲା ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଓ ସୂଚୀ
ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ 2026 ଦଶମ ଓ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପରୀକ୍ଷା ।
CBSE releases date sheets for board exams, ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିବିଏସ୍ଇ (Central Board of Secondary Education) ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2025–26ର ଦଶମ ଓ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ବାହାର କରିଛି । ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆପଣ CBSE ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ www.cbse.gov.in ରେ ପାଇପାରିବେ ।
- ଦଶମ ଓ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 45 ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ
- ପରୀକ୍ଷାର 110 ଦିନ ଆଗରୁ ଜାରି ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ
- ସାରା ଭାରତରେ 204ଟି ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେବେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା
- CBSE ଅଧିନସ୍ଥ 26ଟି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ପରୀକ୍ଷା
ଚଳିତବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 45 ଲକ୍ଷ:
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦଶମ ଓ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପାଖାପାଖି 45 ଲକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମୋଟ 204ଟି ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ସାରା ଭାରତରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ଏହା ସହିତ CBSE ସହତ ଜଡ଼ିତ 26ଟି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ CBSE ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଜାରି କରିଥିଲା । ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାର 146 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ପରୀକ୍ଷାର 110 ଦିନ ଆଗରୁ CBSE ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ଜାରି କରିଛି । ଏହା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବ୍ୟବଧାନ:
ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥୋଚିତ ବିରତି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ । ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦ୍ବାରା ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିକୁ ସଠିକ ଭାବେ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଲଜିଷ୍ଟିକ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଭାବେ କରିପାରିବେ ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେଶନ ପଲିସି, 2020 ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଥର ଦେଇପାରିବେ ।
ଏଥି ଯୋଗୁଁ ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନକୁ ନେଇ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୋର୍ଡ କହିଛି,"ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ଏବେ JEE (ମେନ୍) ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିବ । "ତେଣୁ, ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ JEE (ମେନ୍) ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି," ବୋଲି CBSE କହିଛି ।