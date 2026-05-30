CBSE ପୋର୍ଟାଲ୍ ଉପରେ କ୍ଷତିକାରକ ଆକ୍ରମଣ; ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ୫୦ ଜଣ ପିଲା: ସୂତ୍ର
ମେ' ୨୪ରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ CBSE ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫଳାଫଳ ଏବଂ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
Published : May 30, 2026 at 10:38 AM IST|
Updated : May 30, 2026 at 10:51 AM IST
CBSE PORTAL MALICIOUS ATTACK, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: CBSE ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ପୋର୍ଟାଲର ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଏକ "କ୍ଷତିକାରକ ଆକ୍ରମଣ"ର ଶିକାର ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ଛାତ୍ର ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବେଶ ପାଇଛନ୍ତି, ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସରକାରୀ ସୂତ୍ର କହିଛି । "ପୋର୍ଟାଲରେ କିଛି ଅନଧିକୃତ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେ HDFC ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିଲା... ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ପିଲା ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ," ଏକ ସୂତ୍ର କହିଛି ।
ଏହି ସମସ୍ୟା ୟୋଗୁଁ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଫି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେୟ ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ 1 ଟଙ୍କାରୁ ପ୍ରାୟ 67,000-68,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ।
"ମୁଁ ଭାବିଲି ମଜାରେ କିମ୍ବା ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ପରେ 67-68,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ, ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା," ବୋଲି ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏହି ତ୍ରୁଟି HDFC ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେ ସହିତ ସିଷ୍ଟମ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଲାଇଭ୍ ହେବା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା ।
"ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୋର୍ଟାଲଟି ବହୁତ ସମୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନଥିଲା । 50 ଜଣ ପିଲା ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଆସିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସିଷ୍ଟମକୁ ହେରଫେର କରିଥିଲେ," ବୋଲି ସୂତ୍ରଟି କହିଛି । ଚାରିଟି PSU ବ୍ୟାଙ୍କ- ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଅତିରିକ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
IIT ମାଡ୍ରାସ ଏବଂ IIT କାନପୁରର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟକ୍ଚର କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ, ସିଷ୍ଟମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେ ସମନ୍ୱୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି । ସୂତ୍ରର ସୂଚନା ମୁତାବକ, "ଏହି ଟିମ୍ କୋଡ୍ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ସୁଗମ ଏବଂ ଗ୍ଲିଚ୍-ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ।"
ମେ ୨୪ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ସହ CBSE ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫଳାଫଳ ଏବଂ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମ୍ପ୍ରତି ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଚାରିଟି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ CBSEକୁ ଏହାର ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୋର୍ଟାଲ୍ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମନ୍ୱୟ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିବେ, ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ।
"ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେକୁ CBSEର ପୋର୍ଟାଲ୍ ସହିତ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି । ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗତକାଲି ଆମର ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଏହା ଭଲ ଭାବେ କାମ କରୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନର ସମସ୍ୟା ଥିଲା । ତେଣୁ ଶେଷରେ ଆମେ Amazon Web Services (AWS)କୁ ଯାଇଥିଲୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଷ୍ଟମ୍ AWSରେ ଅଛି," ବୋଲି ସୂତ୍ର ଆହୁରି କହିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ