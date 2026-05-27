CBSE ଦ୍ବାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବିବାଦ:ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ରାହୁଲ
'ଆମର Gen Z ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ସିବିଏସଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, କେହି ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଛଡେଇ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ -ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ
Published : May 27, 2026 at 4:05 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସିବିଏସଇ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଫଳକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବୁଧବାର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଦ୍ୱାଦଶ ଖାତା ଦେଖାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ (SIT) ଗଠନ କରି ଏହି ସ୍କାମ ପଛରେ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ସିବିଏସଇର ଚୁକ୍ତିନାମା COEMPTକୁ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ? ପୂର୍ବରୁ COEMPT ବିବାଦରେ ଫସିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ କେମିତି ଦିଆଗଲା ଓ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଟିମ ସହ ମୋଦିଙ୍କର କଣ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
CBSE परीक्षा परिणाम में भयंकर हेर-फेर हो गई जिससे देश के लाखों बच्चे और उनके माता-पिता सदमे में हैं।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 27, 2026
और मोदी जी? हमेशा की तरह - न जवाब, न ज़िम्मेदारी, न शर्म।
जिस कंपनी COEMPT को यह ज़िम्मेदारी मिली, वह पहले Globarena के नाम से तेलंगाना में 2019 में यही कारनामे कर चुकी है।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି,' ସିବିଏସଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି । ଏହି ଫଳାଫଳ ଲକ୍ଷାଧିକ ପିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଗଭୀର ଧକ୍କା ଦେଇଛି । '
ହିନ୍ଦୀରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ରାହୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଆଉ ମୋଦିଜୀ ? ସବୁଥର ପରି ନିରୁତ୍ତର । ତାଙ୍କର ନା ଦ୍ୱିଧା ନା ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଅଛି' ବୋଲି କହି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହଛନ୍ତି, 'ଯେଉଁ COEMPTକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା, ସେ 2019ରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଗ୍ଲୋବାରେନା ନାମରେ କାମ କରି ସମାନ ତ୍ରୁଟି କରିଥିଲା । ଏବେ ତାର ନାମ ବଦଳି ଯାଇଛି ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ ରହିିଛି । ପ୍ରକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନି । ଏହି କମ୍ପାନୀର ଇତିହାସ ସାର୍ବଜନିକ ଭାବେ ମହଜୁଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରାଗଲା ।'
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ବର୍ତ୍ତମାନ 1.85 ମିଲିଅନ ପିଲାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏପରି ଏକ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଛାଡି ଦିଆଗଲା । ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି କାହାରି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ । ଏହା କୌଣସି ଭୁଲ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟୋଜିତ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ।'
ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମର Gen Z ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ସିବିଏସଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, କେହି ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଛଡେଇ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ଆମେ ଏହି ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ମୂଳ କାରଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଓ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ଉପାଡି ଫିଙ୍ଗିଦେବୁ' ।
ଏଥି ସହିତ ସେ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସତ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ସହ ଏସଆଇଟି ଗଠନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
