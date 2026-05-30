ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରୁ ମାର୍କସିଟ୍ ସହ ଡିଜିଲକର୍‌ରେ ଉତ୍ତର ଖାତା ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି CBSE

ପୁନଃମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସମୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ଖାତାଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅସପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ନେଇ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ CBSE ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସୁରଭି ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ

ପ୍ରୟାଗରାଜରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ହାଇସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି (ଫାଇଲ୍ ଫୋଟୋ) (ANI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 30, 2026 at 4:44 PM IST

Updated : May 30, 2026 at 5:08 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାର୍କିଙ୍ଗ୍ (OSM) ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିଜିଲକର୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଉତ୍ତର ଖାତାର ସ୍କାନ୍ କପି ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି। ଏହା ଡିଜିଟାଲ୍ ମାର୍କଶିଟ୍ ଓ ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ଡିଜିଲକର୍‌ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MeitY)ର ଏକ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହା ଦଲିଲ ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ, ସେୟାର ଏବଂ ସତ୍ୟାପନ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ କ୍ଲାଉଡ୍-ଆଧାରିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଟେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ OSM ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ଖାତାଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଅସପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ପୃଷ୍ଠା ନଥିଲା। କେତେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କପି ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତାକ୍ଷର ସହ ମେଳ ଖାଉନଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।

ବର୍ତ୍ତମାନ CBSE ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ ଡିଜିଲକର୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ମାର୍କଶିଟ୍, ପାସିଂ ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଦି ପାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଖାତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଭାବେ ମାର୍କ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ସ୍କାନ୍ କପି ଓ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯାହା ବେଶ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ।

ତେବେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିନା ଆବେଦନରେ ସିଧାସଳଖ ଡିଜିଲକର୍‌ରେ ନିଜ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଉତ୍ତର ଖାତା ପାଇପାରିବେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ବୋର୍ଡର ମତ ହେଉଛି ଯେ ଉତ୍ତର ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଲେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହ୍ରାସ ପାଇବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାମାନ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଯୋଜନା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଢ଼ାଇବାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟାସରେ ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ। ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ଖାତାର ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡାଟା ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ସର୍ଭର କ୍ଷମତା, ସ୍କାନିଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।

ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କାନ୍ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତର ଖାତା ତୁରନ୍ତ ଦିଆଯିବ କିମ୍ବା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବୋର୍ଡ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ଅସ୍ପଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଅସପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଖାତାକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ CBSE ସ୍କାନିଂ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନିୟମିତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି।

ଯଦିଓ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେନେଇ CBSE ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ, ତଥାପି ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବୋର୍ଡ ଏହାର ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ୨୦୨୭ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା CBSEର ଫଳାଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ରେକର୍ଡକୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ସମେତ ମାର୍କ ଯାଞ୍ଚ ଓ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆବେଦନର ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କମାଇ ପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।

ଏବେର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଡିଜିଲକର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଉତ୍ତର ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏହିପରି ସଂସ୍କାର କେବଳ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନତିର ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ବୋଲି IHM ରାଞ୍ଚିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଭୂପେଶ କୁମାର ETV ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି।

