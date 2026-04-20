CBSE 10ମ ଶ୍ରେଣୀ 2ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଆଜି; ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ
Published : April 20, 2026 at 1:23 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: CBSE 10ମ ଶ୍ରେଣୀ 2ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର । 2ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଆଜି । ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତବର୍ଷ 2ୟ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP) 2020 ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାର୍କରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ବୋର୍ଡ । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ସାରିଛି । 2ୟ ପରୀକ୍ଷା ମେ ମାସରେ ହେବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗଲାଣି । ଆଜି ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ । ତେବେ ଲେଟ ଫି ସହିତ ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପିଲା ଆବେଦନ କରି ପାରିବେ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଫେଲ ବିଷୟରେ ପାସ କରିବା ସହ କମ ନମ୍ବର ଥିବା ବିଷୟରେ ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସୁଧାରି ପାରିବେ ।
କଣ ଏହି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା
CBSEର ଏହି 2ୟ ଚରଣ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା କୁହାଯାଉଛି । ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଫେଲ ହୋଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମାର୍କରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନମ୍ବରରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ ଏହି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା । ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମେ ମାସରେ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ମିଳିବା ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାର ମାର୍କ ସହ ମିଶିବ । ଏହି 2ୟ ପରୀକ୍ଷାର ପାର୍ଟନ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ପରି ରହିବ । ପରୀକ୍ଷା ଅଫ ଲାଇନ ମୋଡରେ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସ୍ତର ବି ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସହ ସମାନ ରହିବ ।
କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ମିିଳିବ ସୁଯୋଗ
ମୟୂର ବିହାରସ୍ଥିତ ବିଦ୍ୟାବାଲ ଭବନ ସିିନିୟର ସେକେଣ୍ଡାରି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଡା.ଏସ.ବି.ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ ଏବଂ ଭାଷା ବିଷୟ (ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂଲିଶ) ବିଷୟରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ତିନୋଟି ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବେ ।
କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେଇ ପାରିବେ ପରୀକ୍ଷା
ଡ.ଏସ.ବି.ଶର୍ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅତି କମରେ 33%ରୁ କମ ନମ୍ବର ରଖିଥିବେ କିମ୍ବା କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ମିଳିଥିବ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ପାଇଥିବା ନମ୍ବର ବଢାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବେ । ଡ.ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଏସେନ୍ସିଆଲ ରିପିର୍ଟ(ER) ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ସେହିପରି ଖେଳ ସହ ଜ଼ଡିତ ଛାତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବୋର୍ଡର ଅନୁମତି ମିଳି ସାରିଛି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ନାହିଁ । ସେହିପରି ଚିଲଡ୍ରେନ ୱିଥ ସ୍ପେସିଆଲ ନିଡ୍ସ (CWSN) ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି, କେବଳ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳି ପାରିବ । ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆ CWSN ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ CBSE ରେଜଲ୍ଟ; ୯୯.୦୨ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖିଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲର ଦୁଇ ଛାତ୍ର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ CBSE ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବରର ଆଲିଶା; କହନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଡ ଥିଲେ ଛୋଟ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ