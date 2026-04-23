ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା CBSE ଦଶମ 2ୟ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଡେଟସିଟ; ଜାଣନ୍ତୁ, କେଉଁଦିନ ରହିଛି କ'ଣ
ମେ 15 ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ମେ 21 ଅର୍ଥାତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରହିଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ । ଏହି ବିଷୟ ସହ ଶେଷ ହେବ ଦଶମ 2ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା ।
Published : April 23, 2026 at 5:35 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଡେଟସିଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ପରୀକ୍ଷା 2026, ମେ 15 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମେ 21 ତାରିଖରେ ସରିବ । ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ ସାଢେ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରହିଛି ଗଣିତ
ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚା ଅନୁଯାୟୀ, ମେ 15 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହିଦିନ ଗଣିତ (ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଓ ବେସିକ ) ରହିଛି । ପୂର୍ବ ପରି ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ସୀମା 3 ଘଣ୍ଟା ରହିଛି । ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 10.30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 1.30ରେ ସରିବ ।
କେବେ ହେବ ଇଂରାଜୀ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା
ପରୀକ୍ଷାର 2ୟ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ମେ 16 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିିନ ରହିଛି ଇଂରାଜୀ । ଏହା ପରେ ମେ 18 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି ।
ମେ ୧୯ ତାରିଖରେ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା
ମେ ୧୯ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଥିରେ ହିନ୍ଦୀ, ଉର୍ଦ୍ଦୂ, ପଞ୍ଜାବୀ, ବଙ୍ଗଳା, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ମରାଠୀ, ଗୁଜରାଟୀ, ମାଲାୟଲମ, ଓଡ଼ିଆ, ଆସାମିଆ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ଆରବି ଭଳି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ରହିଛି । ସେହିଦିନ ଫରାସୀ, ଜର୍ମାନ, ସ୍ପାନିସ୍ ଏବଂ ଜାପାନୀ ପରି ବିଦେଶୀ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ମେ 20ରେ ହେବ ଦକ୍ଷତା ଓ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବିଷୟ
ମେ 20 ବୁଧବାର ଦିନ ଚିତ୍ରକଳା, ସଂସ୍କୃତ, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଓ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ବିଷୟଗୁଡିକ ଦକ୍ଷତା ଓ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବର୍ଗରେ ପଡିଥାଏ । ଏହି ବିଷୟ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାରିଅର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ।
ଶେଷରେ ରହିଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ
ମେ 21 ଅର୍ଥାତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରହିଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ । ଏହି ବିଷୟ ସହ ଶେଷ ହେବ ଦଶମ 2ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା । ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟ ତିନିଘଣ୍ଟା ରହିଛି । ସକାଳ 10.30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାଢେ 1ଟାରେ ସରିବ ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ସୂଚନାମୂଳକ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । CBSE ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ବା ଆଡମିଟ କାର୍ଟ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି । ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଢିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦିଆଯିବ । ଏହି ସମୟକୁ ଠିକଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗୁଜୁରାଟରେ ବିବାହ ଭୋଜି ଖାଇ 200ରୁ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ, ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି ଭୋଟିଂ: ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦନ୍ତା ହାତୀ, ଆଉ ତା’ ପରେ...