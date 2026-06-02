CBSE ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଚିବଙ୍କୁ ହଟାଗଲା, OSM ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଠନ ହେଲା କମିଟି
ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାର୍କିଂ ବିବାଦ ପରେ, ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି CBSE ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଚିବଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି ।
Published : June 2, 2026 at 6:56 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE)ର ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାର୍କିଂ (OSM) ବିବାଦ ଦିନକୁ ଦିନ ଜୋର୍ ଧରୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସରକାର CBSEର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଚିବଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାର୍କିଂ (OSM) ସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ CBSE ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଏକ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଛି ।
ଏପରିକି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ANIକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି, ଯେପରିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ କୋର୍ଡିନେସନ ସେଣ୍ଟର- I4C, CBSE OSM ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ପୋର୍ଟାଲରେ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଏପରି ଅପରାଧ କରୁଥିବା ଦାୟୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
CBSEର OSM ସିଷ୍ଟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ NSUI କୋର୍ଟକୁ ଗଲା
କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଛାତ୍ର ଶାଖା NSUI ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରି CBSEର ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାର୍କିଂ (OSM) ସିଷ୍ଟମରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତାର ସ୍ୱାଧୀନ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।
OSM ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପତ୍ର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ପତ୍ରକୁ ସ୍କାନ କରାଯାଇ ଅନଲାଇନରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଏ, ଏବଂ ପରୀକ୍ଷକମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରି ମାର୍କ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ।
ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଛାତ୍ର ସଂଘ (NSUI) ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ପତ୍ରର ଅଫଲାଇନ୍ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଚେକିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରୀରିକ ଯାଞ୍ଚ୍ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରେ । କୋର୍ଟର ଛୁଟି ଦିନ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଜୁନ୍ 8 ତାରିଖରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ