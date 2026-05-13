ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା CBSE ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ, ପାସ ହାର 85.20%
Published : May 13, 2026 at 2:43 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା 2026ର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛି । ମୋଟ ପାସ ହାର 85.20 ପ୍ରତିଶତ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, results.cbse.nic.in ରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ ।
ଏହା ସହିତ, CBSE ଦ୍ୱାଦଶ ଫଳାଫଳ cbse.gov.in, cbseresults.nic.in, digilocker.gov.in, ଏବଂ results.gov.in ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ DigiLocker ଏବଂ UMANG ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୋରକାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ । ଫଳାଫଳ ଲିଙ୍କ୍ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପଠାଯିବ ।
ଖବର ଅପଡେଟ ଜାରି ରହିଛି....