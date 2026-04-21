ଡିଜିଟାଲ୍ ଆରେଷ୍ଟକୁ ରୋକିବ AI ଚ୍ୟାଟବଟ୍ ‘ଅଭୟ’; ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଜୋର ଦେଲେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି
ନକଲି ନୋଟିସ୍ ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚରେ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ ‘ଅଭୟ’ । ବଢୁଥିବା ସାଇବର ଠକେଇକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ତ୍ୱରିତ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
Published : April 21, 2026 at 1:43 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିନକୁଦିନ ବଢୁଥିବା ସାଇବର ଠକେଇ ଘଟଣାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ସୋମବାର କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଭିତ୍ତିକ ଚ୍ୟାଟବଟ୍ ‘ଅଭୟ’ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଚ୍ୟାଟବଟ୍ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ନୋଟିସ୍ର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସାଇବର ଠକେଇରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଜିକାଲି ବଢୁଥିବା “ଡିଜିଟାଲ୍ ଆରେଷ୍ଟ” ଠକେଇ ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ।
ସାଇବର ଠକେଇକୁ ରୋକିବାରେ ‘ଅଭୟ’ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନ
CBI ନାମରେ ନକଲି ନୋଟିସ୍ ପଠାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ଘଟଣାକୁ ରୋକିବାରେ ‘ଅଭୟ’ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନ ହେବ। ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ (CJI) ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସାଇବର ଅପରାଧ ସୀମାହୀନ । ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକାଶ ହେଉଥିବା ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆକାରର ଏକ ବିପଦ ସଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଛକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏଥିସହ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଏପରି ଅପରାଧ କେବଳ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ମାନବ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ବାସ୍ତବ ସମୟରେ ଘଟୁଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧ ଓ ସଂସ୍ଥାଗତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ବିଳମ୍ବିତ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ତ୍ୱରିତ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଣାଳୀ, ପୂର୍ବ ସତର୍କତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସମନ୍ୱିତ କମାଣ୍ଡ ଗଠନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ସେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଫରେନସିକ୍ସ, ସାଇବର୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଓ ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷମତାକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରେରଣାରେ ରହିଛି
ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ, ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବା ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସାଇବର ଅପରାଧ ଏକ ସୀମାହୀନ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ମୁହଁହୀନ ବିପଦ । ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଉଛି।
ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ଏକ ଏଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ତ୍ୱରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରଣନୀତି ସମନ୍ୱିତ, ପୂର୍ବାନୁମାନମୂଳକ ଓ ସହଯୋଗାତ୍ମକ ହେବା ଦରକାର, ଯାହା ନ୍ୟାୟାଳୟୀୟ ଅନୁକୂଳତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ହେବ।
ସେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ, ସେଗୁଡିକ ହେଉଛି; କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି, ଦୃଢ ସହଯୋଗ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶେଷରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ ସାଇବର ସ୍ପେସ୍ ଏକ ବିଶାଳ ସୁଯୋଗର ସାଗର, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଲୁଚିଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
