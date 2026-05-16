NEET ପେପର ଲିକ୍: 10 ଦିନିଆ CBI ହେପାଜତରେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ, ଅଭିଯୁକ୍ତ
ପିଭି କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି କରିଥିଲେ । ମନୀଷା ୱାଘମାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ଚଞ୍ଚଲ ମୁଖାର୍ଜୀ
Published : May 16, 2026 at 10:40 PM IST
Updated : May 16, 2026 at 11:01 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: NEET UG 2026 ପେପର୍ ଲିକ୍ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା କିଙ୍ଗପିନ୍ ପିଭି କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କୋର୍ଟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନୀଷା ୱାଘମାରେଙ୍କ ସହିତ 10 ଦିନିଆ CBI ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ଏବଂ ୱାଘମାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପୁଣେରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । CBI କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ଯେ, ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ବାହାରକୁ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବୃହତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର CBI ବିଚାରପତି ଅଜୟ ଗୁପ୍ତା ରିମାଣ୍ଡ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ହାଜର ହୋଇ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ ଓକିଲ ନୀତୁ ଗୁପ୍ତା ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ 14 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ସେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ଜଣେ ବିଷୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିଲେ ଏବଂ 2026 NEET UG ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ । "ସହ-ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧନଞ୍ଜୟ ଲୋଖଣ୍ଡେ ମନୀଷା ୱାଘମାରେଙ୍କଠାରୁ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ।"
ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ବିସ୍ତୃତ ଯୁକ୍ତିକୁ ବିଚାର କରି କୋର୍ଟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ୧୦ ଦିନିଆ ସିବିଆଇ ରିମାଣ୍ଡରେ ରଖିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ । ସିବିଆଇ କହିଛି ଯେ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ଏନଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ଥିବା ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ, ଏହା କହିଥିଲା ଯେ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ୱାଘମାରେଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ପୁଣେସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଚିଂ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ।
"ସେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଚିଂ ଶ୍ରେଣୀ ସମୟରେ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଥିଲେ, ଏବଂ ଏପରି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ନୋଟବୁକରେ ହାତଲେଖା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମେ ୩ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ NEET-UG 2026 ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହିତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମେଳ ଖାଉଥିଲା," ସିବିଆଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।
"ମନିଷା NEET-UG 2026 ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏବଂ NTA ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବେଶ ଥିଲା । ଏପ୍ରିଲରେ, ସେ ତାଙ୍କ ପୁଣେ ବାସଭବନରେ ଏହି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଚିଂ କ୍ଲାସ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ," ଜଣେ CBI ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି।
ଶ୍ରେଣୀ ସମୟରେ, ମନୀଷା ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନୋଟବୁକରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବାକୁ ଏବଂ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଚିହ୍ନିତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଶ୍ନ ମେ 3 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ NEET UG 2026 ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିଲା, CBI ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, CBI ଦେଶର ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ତଲାସ ଚଳାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଲାପଟପ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି । ଜବତ ସାମଗ୍ରୀର ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଚାଲିଛି, ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମାମଲା ପଞ୍ଜିକରଣ ପରେ, CBI ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତଲାସ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା ।
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧନଞ୍ଜୟ ଲୋଖଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଛଅ ଦିନ ପାଇଁ ସିବିଆଇ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ - ନାସିକର ଶୁଭମ ଖୈରନାର, ଜୟପୁରର ମଙ୍ଗିଲାଲ ବିୱାଲ, ବିକାଶ ବିୱାଲ ଏବଂ ଦିନେଶ ବିୱାଲ ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ଯଶ ଯାଦବଙ୍କୁ - ମେ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିବିଆଇ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ NEET UG 2026 ପରୀକ୍ଷା ମେ 3 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପେପର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ।
