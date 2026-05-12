ଭିଜିଲାନସ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫିସରେ CBI ରେଡ୍ ! ୨୫ ଲକ୍ଷ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ‘ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ’ ଗିରଫ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି
CBI ରେଡ୍ ଦେଖି ପଞ୍ଜାବ ଭିଜିଲାନସ୍ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ରିଡର୍ ଫେରାର; ନଗଦ ୧୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଅର୍ଥ ଜବତ କଲା ସିବିଆଇ ଟିମ୍, ତଦନ୍ତ ଜାରି
Published : May 12, 2026 at 7:47 PM IST
ମୋହାଲି : ପଞ୍ଜାବରେ CBIର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ CBI ଟିମ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ‘ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ’ ରାଘବ ଗୋଏଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ନଗଦ ୧୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଥମେ CBI ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ର ଏକ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ପଞ୍ଜାବ ଭିଜିଲାନସ୍ ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ସତ୍ୟ ଚୌହାନଙ୍କ ରିଡର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ.ପି. ରାଣା, ‘ମିଡିଲମ୍ୟାନ’ ରାଘବ ଗୋଏଲ ଓ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଲ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ମୁକ୍ତସରର ମଲୋଟ୍ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ରାଘବ ଗୋଏଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଣା ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାପରେ CBI ଟିମ୍ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୋହାଲି ସ୍ଥିତ ପଞ୍ଜାବ ଭିଜିଲାନସ୍ ବ୍ୟୁରୋ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଚଢ଼ାଉ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶିରୋମଣି ଅକାଳୀ ଦଳ ନେତା ଓ ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ସିଂହ ମାଜିଥିଆ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ‘X’ରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, “୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ କାଣ୍ଡରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଜଣେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ୧୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି।” ସମାନ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଉ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୋ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ରେଡ୍ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ DGP କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ସିଲ୍ କରିଦେଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ମୁଖ୍ୟ ନିଖୋଜ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ରହିଛି। ଚଢ଼ାଉ ପରେ ସେ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।”
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହାପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ମୁକ୍ତସର ସାହିବ ସହରର ମଲୋଟ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଓ୍ୱାଟର୍ ୱର୍କସ୍ ରୋଡରେ ଥିବା ରାଘବ ଗୋଏଲଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ CBI ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। DSP ପଭିତ୍ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ CBI ଟିମ୍ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ରାଘବ ଓ ତାଙ୍କ ପିତା ବିକାଶ ଗୋଏଲ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ମେ’ ୧୧, ୨୦୨୬ ତାରିଖରେ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ CBI ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ FIR ନମ୍ବର 12/26 ସହ ଜଡିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଟିମ୍ ପ୍ରାୟ ରାତି ୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଖାନତଲାସି ଚଳାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଦଲିଲ ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହ ଫେରିଥିଲା। (with agency inputs)