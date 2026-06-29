ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେବ CBI
ବକ୍ସର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲା CBI; ସୂଚନାଦାତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖିବାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା। ଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲୁଚିଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖି ତଲାସି ଜାରି
Published : June 29, 2026 at 3:38 PM IST
ବକ୍ସର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିରୋଧୀ ଦଳନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ CBI ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ଆପଣାଇଛି। ଫେରାର ତଥା "ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍" ଅଭିଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ସିଂହ ଓରଫ ଅଟଳ ସିଂହଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି।
ବିହାରର ବକ୍ସର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ସାର୍ବଜନିକ ସ୍ଥାନରେ କୃଷ୍ଣ ସିଂହଙ୍କ ଫଟୋ ସହ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ପର୍କିତ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଲୁଚିଥିବା ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲାଭ କରିବା ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।
କୃଷ୍ଣ ସିଂହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା, ଡକାୟତି ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ର ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ସମେତ ଏକାଧିକ ଆପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବକ୍ସର ପୋଲିସ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କାରାଗାରକୁ ପଠାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି।
ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସିଂହଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, "ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଆମର ଦୃଷ୍ଟି କୃଷ୍ଣ ସିଂହଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥିଲା। ରଥଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରଠାରୁ ସେ ଫେରାର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲଗାତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛୁ।"
ଏହାପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ (STF) ଏହି ମାମଲାରେ ବକ୍ସରରୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ତଦନ୍ତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଦେଇଥିଲା।
ଏକ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ କୃଷ୍ଣ ସିଂହଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସିବିଆଇ ତାଙ୍କୁ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଗିରଫ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିଛି।
CBI ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୋଟିସ୍ ଅନୁସାରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସହାୟକ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ସୂଚନାଦାତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନ ରଖାଯିବ ବୋଲି ସଂସ୍ଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଭୟମୁକ୍ତ ଭାବେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ସୂଚନା ଯୋଗାଇପାରିବେ।
CBI ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ CBI ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲୁଚିଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖି ତଲାସି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।