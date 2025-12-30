କାହିଁକି ଏ ବିଲେଇକୁ ଖୋଜୁଛି ବିହାର ପୋଲିସ ? ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ପରେ ଚାଲିଛି ଛାନଭିନ
ବିଲେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହସ୍ୟ ପରି । ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ । ସେମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜେଶ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଲାଙ୍ଗୁଡ ହଲାଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାଏ ।
ପାଟନା: ବିଲେଇକୁ ଖୋଜିଛି ପୋଲିସ । ଗଳି ସାରା ଛାନଭିନ କରୁଛି । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଅଣ୍ଡାଳୁଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଖବର ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ଘଟଣାଟି ବିହାର ମୋତିଆରି ଅଞ୍ଚଳର । ମୋତିଆରି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଲିସରେ ବିଲେଇ ହଜି ଯାଇଥିବା ନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ବିଲେଇ ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାଇ ଖେଳି ଯାଇଛି । ତେବେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ବିଲେଇକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗି ପଡିଛି ।
ଚୋରି ହୋଇଛି ବିଲେଇ
ସ୍ଥାନୀୟ ଅହିରପଟ୍ଟି ରୋଡର ରାଜେଶ କୁମାର ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଲଡେନ ରଙ୍ଗର ଏକ ବିଲେଇକୁ କେହି ଚୋରାଇ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ବିଲେଇଟି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ତା ସହ ଏକ ପ୍ରକାର ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଏକ ସଦସ୍ୟ ଥିଲା । ବିଲେଇ ବିନା ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯେମିତି ଖୁସି ଗାଏବ ହୋଇ ଯାଇଛି।
ରାଜେଶ କୁମାର ତାଙ୍କ ଏଫଆଇଆରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ବିଲେଇଟି ଖୁବ ଆଜାଦ ଖିଆଲର ଥିଲା । ବେଳେବେଳ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା । ଆଖପାଖରେ ବୁଲେ । ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ । ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ । ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ସକାଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ନ ଥିଲା । ସେ ଗଳି ସାରା ଖୋଜିବା ସହ ପଡୋଶୀଙ୍କୁ ପଚାରି ସାରିଲେଣି । ହେଲେ କେଉଁଠି କିଛି ତାର ସୁରାକ ପାଇ ନ ଥିବା ପୋଲିସକୁ କହିଥିଲେ । ତାକୁ କେହି ଚୋରାଇ ନେଇଥିବା ରାଜେଶ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ
ରାଜେଶଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ପିଲାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ବିଲେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହସ୍ୟ ପରି ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ । ସେମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳେ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜେଶ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ବିଲେଇ ତାଙ୍କୁ ଲାଙ୍ଗୁଡ ହଲାଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାଏ ।
ନଗର ଥାନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏଫଆଇଆର ଗ୍ରହଣ କରି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । କେହି କେହି ୟୁଜର କହନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏଠି ବିଲେଇ ପାଇଁ ଏଫଆଇର କରିଛନ୍ତି । କେହି କେହି ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ତାହାର ଡାହାଣ ଆଖିରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ବି ସେ ଖୁବ ଫୁର୍ତ୍ତି ଥିଲା । ଏବେ ତା ବିନା ଘର ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିବା ରାଜେଶ କହିଛନ୍ତି ।
