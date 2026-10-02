ETV Bharat / bharat

ସ୍ମିତ୍ ମଛରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି: ହିରୋ ପାଇଲଟ କହିଲେ, ବିପଦ ବେଳେ ପଢୁଥିଲି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା

ଫୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସ୍ମିତଙ୍କ ସାହସିକତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଥିଲେ ।

Captain Smit Machchhar during video call with Prime Minister Narendra Modi
Captain Smit Machchhar during video call with Prime Minister Narendra Modi (ANI Video Screengrab)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 2, 2026 at 3:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

PM MODI VIDEO CALL WITH PILOT SMIT, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର, ଅକ୍ଟୋବର 2, 2026ରେ) ଭାରତର ସାହସୀ ପାଇଲଟ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସ୍ମିତ୍ ମଛରଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍‌ରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁବାଇରୁ ତେଲ ଅଭିଭ୍ ଯାଉଥିବା ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇ ବିମାନରେ ତାଙ୍କ ସହ-ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ସାହସିକତା 180 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା ।

କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମଛର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇଥିବା କଥା କହିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସାହସିକତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଥିଲେ । ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଦୀପକ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସ୍ମିତ୍ ମଛରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି ଏବଂ ସେ ୟୁଏଇର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି । ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆହତ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଥିବା ମିତ୍ତଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ମିତ୍ ମଛରଙ୍କ ମନୋବଳ ଉଚ୍ଚ ଅଛି ଏବଂ ସେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ।

ସରକାରୀ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, କ୍ୟାପଟେନ୍ ମଛର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କ’ଣ ସାହସ ଦେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । ଫୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କ୍ୟାପଟେନ୍ ସ୍ମିତ୍‌ଙ୍କ ସାହସିକତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଥିଲେ ।

କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ପାଠ କରିଥିଲେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସ୍ମିତ ମଛର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତି । ସେ ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଥିଲେ । ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଏକ ଭାବନା ଥିଲା ଯେ, ସେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ କାହାକୁ ମରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସମଗ୍ର ଦେଶ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତୀୟମାନେ ଜୀବନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତି । କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ମୋଦି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସ୍ମିତଙ୍କ ମାଆ ଗୀତାବେନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଭଲ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ।

ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ ପରେ ପ୍ରସାର ଭାରତୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ୟାପଟେନ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି । ଡକ୍ଟର ମିତ୍ତଲ ପ୍ରସାର ଭାରତୀକୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ UAE ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭେଟିଛି ଏବଂ ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲି । ସେ କଥା ହେଉଥିଲେ । ସେ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ UAEରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ।"

କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମଛରଙ୍କୁ "ଭାରତର ସାହସୀ ପୁଅ" ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମଧ୍ୟ-ବାୟୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଶହ ଶହ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏଡାଇ ଦେଇଥିଲା । ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ-ବାୟୁ କକପିଟ୍ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମଛରଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କ ସାହସ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛି ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଛରଙ୍କ ସାହସ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ସେହି ଘଟଣା ସମୟରେ, ଭାରତର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସ୍ମିତ୍ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧିମାନର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରକୃତରେ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ଭାରତୀୟ 9/11 ଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ମିତ୍ ଙ୍କ ସାହସିକତା ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ମଛରଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରିଛନ୍ତି ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିତା ଭୂପେନ୍ଦ୍ରଭାଇ, ତାଙ୍କ ମାତା ଗୀତାବେନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୋନାଲବେନ୍ ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲି । ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ।" ଏହି ସମୟରେ, ଇସ୍ରାଏଲର ଚ୍ୟାନେଲ 12 ଏକ ନୂତନ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି, ଯାହା ଦୁବାଇରୁ ତେଲ୍ ଅଭିଭ୍ ଯାଉଥିବା ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇ ବିମାନରେ ହୋଇଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଏହି ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା, ​​ଯେତେବେଳେ ପାଇଲଟ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସ୍ମିତ୍ ମଛର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସହ-ପାଇଲଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବିମାନକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ବିଫଳ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଫ୍ଲାଏ ଦୁବାଇ ବିମାନ ଅଘଟଣ: ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ 180 ଇସ୍ରାଏଲ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଦୁନିଆ କହୁଛି ‘ହିରୋ’: କିଏ ଏହି ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପଟେନ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛର ? ଇସ୍ରାଏଲଠୁ ଆମେରିକା କରୁଛି ସଲାମ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

PM MODI VIDEO CALL WITH PILOT
FLYDUBAI INCIDENT
ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛର
ଫ୍ଲାଏ ଦୁବାଇ କକପିଟ ହିଂସା
CAPTAIN SMIT MACHCHAAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.