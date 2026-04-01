ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାସ୍ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବଳ ବିଲ୍-୨୦୨୬

ଏକତ୍ରିତ ସେବା ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ CAPF ବଳର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି । ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ଓ ୱାକଅଉଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବାଚନିକ ଭୋଟରେ ଅନୁମୋଦନ ।

By PTI

Published : April 1, 2026 at 5:22 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବଳ (CAPF) ବିଲ୍-୨୦୨୬ ମୌଖିକ ଭୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାସ୍ ହୋଇଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ୱାକ୍-ଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିଲ୍‌ଟି ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବିଲ୍‌ର ମୂଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପାଞ୍ଚଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସେବା ନିୟମ ବଦଳରେ ଏକ ଏକତ୍ରିତ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ।

ପୋଲିସ ବଳର କ୍ଷମତା ଓ ନୈତିକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା:

ବିଲ୍‌ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଉତ୍ତର ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବଳମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଓ ନୈତିକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା । ଏଥିସହ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଲ୍‌ଟି ଦେଶର ଫେଡେରାଲ୍ ଗଠନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବ ଏବଂ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳ କରିବ । ଏହି ବିଲ୍‌ ଦେଶର ଫେଡେରାଲ୍ ଗଠନବାଦ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ ।

ବିଲ୍‌ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ, CAPFରେ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା (IPS) ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ୍ ପଦବୀର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ପୋଷ୍ଟ୍ ଡେପୁଟେସନ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଡିରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ୍ (ADG) ପଦବୀରେ ଅତି କମରେ ୬୭ ପ୍ରତିଶତ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଡେପୁଟେସନ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରାଯିବ ।

ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା:

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନ ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ଅଣାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରର ପୁନଃବିଚାର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୨୫ ରାୟରେ କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ CAPFରେ IPS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଡେପୁଟେସନ୍‌କୁ ସିନିୟର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଗ୍ରେଡ୍ (SAG) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମେ କମାଯିବ ଏବଂ ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାଡର୍ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯିବ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ, ବିଲ୍‌ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିକୁ ପଠାଇବା ଦାବି କରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଦସ୍ୟମାନେ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ । ପରେ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସ୍ଲୋଗାନ୍‌ ଦେଇ ୱାକ୍-ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ।

ରାଜ୍ୟସଭାର ବିରୋଧୀ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖର୍ଗେ କହିଥିଲେ ଯେ ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଲ୍‌ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ୱାକ୍-ଆଉଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ରାଜ୍ୟସଭାର ନେତା ଜେ.ପି ନଡ୍ଡା ଏହା ସଂସଦୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପ୍ରତି କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସଂସଦୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବୋଲି କ୍ଷୋଭର ସହ ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ।

