ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଥମିଲା ପ୍ରଚାର; ଶେଷ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ସହିତ, ୱେବକାଷ୍ଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏଥର କମିଶନ ନକଲି ଭୋଟ୍ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ।
Published : April 27, 2026 at 5:57 PM IST
କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୨୯ ଏପ୍ରିଲ ବୁଧବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୪୨ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ମତଦାନ ହେବ । ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ନକଲି ଭୋଟ୍ ଦେବାର ପରିଣାମ ଆଦୌ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ।
ଯଦି ଆପଣ ନକଲି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡିବ । ବଙ୍ଗଳାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହା କହିଛନ୍ତି । ଏଥର, ଭୋଟ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଅବାଧ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ କମିଶନ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ସହିତ ୱେବକାଷ୍ଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏଥର କମିଶନ ନକଲି ଭୋଟ୍ ଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ଭୋଟର ନକଲି କିମ୍ବା ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ ଏଆଇ-ସକ୍ଷମ ୱେବକାଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି । ଏହି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ ଗତିବିଧି ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ନଜର ରଖାଯାଉଛି । ଯଦି କେହି ଅନ୍ୟ କାହା ପକ୍ଷରୁ ନିଜର ପରିଚୟ କିମ୍ବା ଭୋଟ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି କ୍ୟାମେରାର ଫୁଟେଜ୍ ରୁ ତାଙ୍କୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ ।
ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମନେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ନକଲି ଭୋଟ୍ ଦେବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ । ଏହି ଅପରାଧ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା ୧୭୨ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବ । ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥରେରୁ ଅଧିକ ଥର ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରନ୍ତୁ ।
ଯଦିଓ ଏହା ଭୁଲବଶତଃ କିମ୍ବା ଅସାବଧାନତାବଶତଃ କରାଯାଏ, ତଥାପି ଆଇନଗତ ଜଟିଳତାକୁ ଏଡାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି କଠୋରତା ମୂଳତଃ 'ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଭୋଟ୍' ନୀତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ । ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶ ଥାଏ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସିଧାସଳଖ କମିଶନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର: 1800-345-0008 କିମ୍ବା ମେଲ୍- wbfreeandfairpolls@gmail.com
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତେଜନାର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି, ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 11 ଜଣ ପୋଲିସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମୋଟ୍ ପୋଲିସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 95କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ମହଲ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛି ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ୨୪ ପ୍ରଗଣାର ହାବରା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଦକ୍ଷିଣ ସରାଇ ଗାଁରେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ରାଜନୈତିକ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପର ଉପରେ ବୋମା ମହଜୁଦ ରଖିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ବୋମାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ।
ବେଙ୍ଗଲରେ ଟିଏମସି ବନାମ ବିଜେପି:
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶାସକ ଦଳ ଟିଏମସି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ କଡା ମୁକାବିଲା ହେଉଛି । ଟିଏମସି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବିଜେପିର ହେଭିୱେଟ ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା । ଗତ ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ରୋଡ ଶୋ’ କରି ଟିଏମସିର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ମୋଦି- ଶାହ ଯୋଡି । ଆସନ୍ତା ମେ 4ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ