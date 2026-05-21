ଆରଜି କର ଦୁଷ୍କର୍ମ-ହତ୍ୟା ମାମଲା: ସିବିଆଇ ଏସଆଇଟି କରିବ ତଦନ୍ତ, କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ସିବିଆଇର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ତିନି ଜଣିଆ SIT ଗଠନ କରାଯାଇଛି । କୋର୍ଟ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାକି ଦୁଇ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 21, 2026 at 7:47 PM IST

Choose ETV Bharat

CALCUTTA HC ORDERS SETTING UP SIT କୋଲକାତା: ଆଜି (ଗୁରୁବାର) କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ କୋଲକାତାର ଆରଜି କର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଜଣେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ଏବଂ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗର ନୂତନ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଆଦେଶରେ, ବିଚାରପତି ଶମ୍ପା ସରକାର ଏବଂ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଘୋଷଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସିବିଆଇର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ପୂର୍ବ ଜୋନ୍)ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ତିନି ଜଣିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ (SIT) ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସେହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ଠାରୁ ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଶବଦାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିବିଆଇକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସିବିଆଇ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବାର ଅଧିକାର ରଖିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର SIT ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବ । କୋର୍ଟ ଜୁନ୍ 25 ତାରିଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣିରେ SITକୁ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଅଗଷ୍ଟ 9, 2024 ରାତିରେ, ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆର୍ ଜି କର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଜଘନ୍ୟ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଡାକ୍ତର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।

ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ, ଏହି ମାମଲାର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାକୁ ହାଲୁକା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା । କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟର ଏକ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି ଯେ, CBIର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ପୂର୍ବ) ଏହି ତିନି ଜଣିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ (SIT)ର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ । କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାକି ଦୁଇ ଜଣ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।

ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାର ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ତିନି ଜଣିଆ SIT ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ଏବଂ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରିବ ।

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପିତାମାତା ତାଙ୍କ ଝିଅର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ । ଜାନୁଆରୀ 20, 2025ରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ରାୟକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

