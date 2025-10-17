ଗୁଜୁରାଟ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ: ହର୍ଷ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ପତ୍ନୀ
2027 ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଗୁଜୁରାଟ ବିଜେପି । ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ କ୍ୟାବିନେଟ 2.O । 26ଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ।
ଗାନ୍ଧୀନଗର: ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ନବୀକରଣ । ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଶପଥ ନେଲେ 26 ବିଧାୟକ । ଗୁଜୁରାଟରେ ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କ୍ୟାବିନେଟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ହର୍ଷ ସାଙ୍ଗଭୀଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ରିଭାବା ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ । ଗାନ୍ଧୀନଗରର ମହାତ୍ମା ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ।
ଗୁଜରାଟ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବିସ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା । 2027ରେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖାଯାଇ କରାଯାଇଛି ଏହି ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଏହି ସଂପ୍ରସାରଣରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ଓ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି ।
ହର୍ଷ ସାଙ୍ଗଭୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ହର୍ଷ ସାଙ୍ଗଭୀଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତ ତାଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପାଟିଦାର ସମାଜର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜିତେନ୍ଦ୍ରଭାଇ ବଧାନି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଆଉମଧ୍ୟ ରିଭାବା ଜାଡେଜା ମଧ୍ୟ ଭୁପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କ 2.O କ୍ୟାବିନେଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । 26 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି ।
ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜୁରାଟ ବିଜେପି 26 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ସ୍ବରୂପଜୀ ଠାକୁର, ପ୍ରବୀଣକୁମାର ମାଲି, ଋଷିକେଶ ପଟେଲ, ଦର୍ଶନା ଭାଗେଲା, କୁନୱାର୍ଜୀ ବାଭାଲିଆ, ରିଭାବା ଜାଡେଜା, ଅର୍ଜୁନ ମୋଧୱାଡିଆ, ପରଶୋତମ ସୋଲାନ୍କି, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାଘାନି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାନଶେରିଆ, ହର୍ଷ ସାଙ୍ଗଭୀ, କାନୁଭାଇ ଦେଶାଇ ପ୍ରମୁଖ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଗୁଜରାଟ ବିଧାନସଭା 182 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ପାଖରେ 156, କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ 17 ଓ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପାଖରେ 5ଟି ସିଟ୍ ରହିଛି ।
