ETV Bharat / bharat

ଗୁଜୁରାଟ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ: ହର୍ଷ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ପତ୍ନୀ

2027 ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଗୁଜୁରାଟ ବିଜେପି । ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ କ୍ୟାବିନେଟ 2.O । 26ଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ।

Gujarat Assembly
Gujarat Assembly (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 17, 2025 at 1:22 PM IST

|

Updated : October 17, 2025 at 2:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଗାନ୍ଧୀନଗର: ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ନବୀକରଣ । ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଶପଥ ନେଲେ 26 ବିଧାୟକ । ଗୁଜୁରାଟରେ ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କ୍ୟାବିନେଟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ହର୍ଷ ସାଙ୍ଗଭୀଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ରିଭାବା ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ । ଗାନ୍ଧୀନଗରର ମହାତ୍ମା ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ।

ଗୁଜରାଟ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ:

ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବିସ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା । 2027ରେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖାଯାଇ କରାଯାଇଛି ଏହି ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଏହି ସଂପ୍ରସାରଣରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ଓ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି ।

ହର୍ଷ ସାଙ୍ଗଭୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:

ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ହର୍ଷ ସାଙ୍ଗଭୀଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତ ତାଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପାଟିଦାର ସମାଜର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜିତେନ୍ଦ୍ରଭାଇ ବଧାନି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଆଉମଧ୍ୟ ରିଭାବା ଜାଡେଜା ମଧ୍ୟ ଭୁପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କ 2.O କ୍ୟାବିନେଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । 26 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି ।

ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ..

ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ; ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 71 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ଜାରି କଲା ବିଜେପି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ

ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2025: ଏନଡିଏରେ ଛିଡ଼ିଲା ଆସନ ବଣ୍ଟା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିଲା କେତେ ?

ମୁସଲିମ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ବୟାନକୁ ନେଇ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲା କଂଗ୍ରେସ; କହିଲା, 11 ବର୍ଷ ଧରି କ'ଣ କରୁଥିଲ ?

ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜୁରାଟ ବିଜେପି 26 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ସ୍ବରୂପଜୀ ଠାକୁର, ପ୍ରବୀଣକୁମାର ମାଲି, ଋଷିକେଶ ପଟେଲ, ଦର୍ଶନା ଭାଗେଲା, କୁନୱାର୍ଜୀ ବାଭାଲିଆ, ରିଭାବା ଜାଡେଜା, ଅର୍ଜୁନ ମୋଧୱାଡିଆ, ପରଶୋତମ ସୋଲାନ୍କି, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାଘାନି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାନଶେରିଆ, ହର୍ଷ ସାଙ୍ଗଭୀ, କାନୁଭାଇ ଦେଶାଇ ପ୍ରମୁଖ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଗୁଜରାଟ ବିଧାନସଭା 182 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ପାଖରେ 156, କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ 17 ଓ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପାଖରେ 5ଟି ସିଟ୍ ରହିଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : October 17, 2025 at 2:37 PM IST

TAGGED:

CM BHUPENDRA PATEL
GUJARAT DEPUTY CM HARSH SANGHVI
ଗୁଜରାଟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ
GUJARAT CABINET RESHUFFLE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.