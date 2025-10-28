ETV Bharat / bharat

ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବଢିବ ବେତନ

ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନର ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଅନୁମୋଦନ । 2026 ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ବଢିପାରେ ଦରମା ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ବଢିବ ବେତନ । ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ଟର୍ମ ଅଫ ରେଫରେନ୍ସ)କୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି 50 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଓ 69 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପେନସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ ।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଢିବ ଦରମା:

ଏନେଇ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ଟର୍ମ ଅଫ ରେଫରେନ୍ସ)କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି 50 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଓ 69 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପେନସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ ।" 2026, ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚାହୁଁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ।

15 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ:

କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରକାଶ ଦେଶାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ କମିଶନ 15 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ ।" ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଓ ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କମିଶନ ଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

ଏହି କମିଶନରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜଣେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ସଦସ୍ୟ ଓ ଜଣେ ସଚିବ ରହିବେ । ସୁପାରିଶ କରିବା ସମୟରେ, କମିଶନ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ବିକାଶମୂଳକ ଖର୍ଚ୍ଚ, କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମ୍ବଳ, ପେନସନ ଯୋଜନା, ସୁପାରିଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ କିପରି ପଡିବ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟଗୁଡିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଥାନ୍ତି ।

10 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ବେତନ କମିଶନ:

ସାଧାରଣତଃ, ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶ ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶର ପ୍ରଭାବ 1 ଜାନୁଆରୀ, 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଏ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଓ ପେନସନ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ । ଏହାପୂର୍ବରୁ ମନମୋହନ ସିଂହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ 2014ରେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ସୁପାରିଶଗୁଡିକ 2016 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ ।

ଟର୍ମ ଅଫ ରେଫରେନ୍ସ କଣ:

ଟର୍ମ ଅଫ ରେଫରେନ୍ସ ହେଉଛି କୌଣସି ଆୟୋଗ, ସମିତି ବା ସଂସ୍ଥାକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନିୟମ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ । କେଉଁ ଆୟୋଗ କେଉଁ ବିଷୟରେ କାମ କରିବେ, କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଓ କେଉଁ କେଉଁ କଥା ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ ଟର୍ମ ଅଫ ରେଫରେନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

