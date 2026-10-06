ସମନ୍ୱିତ ପରିବହନ ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପ୍ରାଧିକରଣ ଗଠନକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ, ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ
ବହୁମୁଖୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମନ୍ୱୟ ଓ ଏକୀକରଣ ବଢ଼ାଇବ ITLA; ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ, ସ୍ଥାୟୀ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
Published : October 6, 2026 at 5:53 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ପରିବହନ ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା, ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଥରିଟି (ITLA) ଭାବେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପର୍ପୋଜ୍ ଭେହିକଲ୍ (SPV) ଗଠନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି।
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ପରିବହନ ସମ୍ପର୍କିତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ଥିବା ବିଭାଜିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏହି ମଞ୍ଜୁରୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅଧିକ ସମନ୍ୱୟ ଓ ବହୁମୁଖୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ITLA ଭାରତର ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ, ସ୍ଥାୟୀ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
#Cabinet approves setting up of Integrated Transport & Logistics Authority (ITLA). ◉ ITLA will function as the apex body for integrated transport and logistics planning, research, project appraisal and monitoring, policy support and data analytics. ◉ It will monitor implementation of transport & infrastructure projects above Rs.500 crore and provide a coordinated mechanism for issue resolution and will undertake post-implementation impact assessment of these projects. -Union Minister @AshwiniVaishnaw #CabinetDecisions— PIB India (@PIB_India) October 6, 2026
- ITLAର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଓ ଦାୟିତ୍ୱ
ଜାତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା: ITLA ସମନ୍ୱିତ ପରିବହନ ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଯୋଜନା, ଗବେଷଣା, ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ, ନୀତିଗତ ସହାୟତା ଏବଂ ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
- ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଜାତୀୟ ପରିବହନ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍
ITLA ୧୦ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟକୁ ନେଇ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଜାତୀୟ ପରିବହନ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଏଥିରେ ସଡ଼କ, ରେଳପଥ, ବନ୍ଦର ଓ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ, ଉପକୂଳୀୟ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ, ସହରୀୟ ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ।
- ସମନ୍ୱିତ ଯୋଜନା ଢାଞ୍ଚା:
ITLA ପରିବହନ ସମ୍ପର୍କିତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାୟ ୫ ବର୍ଷର ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ କ୍ଷେତ୍ରଭିତ୍ତିକ ଯୋଜନା ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବ। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟ ପରିବହନ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ସହ ସମନ୍ୱିତ ଓ ସମାନ୍ୱିତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ବହୁମୁଖୀ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ।
- ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପର ବୈଷୟିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ:
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ବୈଷୟିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ITLA କରିବ। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାରି ରହିବ।
- ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ:
୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ପରିବହନ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ITLA ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ। ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇବା ସହ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିବ।
- ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡାଟା ରିପୋଜିଟୋରୀ (NTDR):
ITLA ଏକ ଏକୀକୃତ ପରିବହନ ଡାଟା ରିପୋଜିଟୋରୀ ଗଠନ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ GSTN ଇ-ୱେ ବିଲ୍, FASTag, Vahan, GPS ଆଧାରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସହରୀୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ପରିବହନ ଓ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ସମ୍ପର୍କିତ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ପାଇଁ ଫ୍ରେଟ୍ ଫ୍ଲୋ/ଓ-ଡି (Origin-Destination) ଆନାଲିସିସ୍ ଭଳି ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ।