ସଙ୍କୁଚିତ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସମନ୍ୱିତ ଯୋଜନା, 'ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ'କୁ କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଭାରତର ସଙ୍କୁଚିତ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସମନ୍ୱିତ ଯୋଜନା, 'ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ'କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଚଞ୍ଚଲ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : August 6, 2026 at 9:35 PM IST
CABINET APPROVES GOBARdhan, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ଗୁରୁବାର ୨୩,୭୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ସମନ୍ୱିତ ବୃତ୍ତାକାର ଜୈବ-ଶକ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏକ ବ୍ରିଫିଂରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯୋଜନା ୨୦୨୬-୨୭ରୁ ୨୦୩୫-୩୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ଏହା ସଂକୁଚିତ ବାୟୋଗ୍ୟାସକୁ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତର ଶକ୍ତି ମିଶ୍ରଣର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ କରିବ ।
ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଯୋଜନା ଦେଶର କୃଷି ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ପଶୁ ଗୋବର, ପ୍ରେସ୍ ମାଟି, ପୌର ପାଳିକାର ଜୈବ ଅପଚୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାୟୋମାସ ସମ୍ପଦର ବିପୁଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ, ଜୈବ ସାର, ଗ୍ରାମୀଣ ଆୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
ଏଥିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ନିଶ୍ଚିତ ଚାହିଦା, ଭଲ ଏବଂ ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟ, ପୁଞ୍ଜି ସମର୍ଥନ, ପାଇପଲାଇନ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଋଣ ସହାୟତା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯୋଜନା ଭାରତର କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ବାୟୋ ଗ୍ୟାସ୍ (CBG) କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
#WATCH | Delhi: Addressing the Union Cabinet Briefing, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "The scheme approved today is a comprehensive one comprising six pillars. A pillar for 'assured offtake', focusing on the utilisation of Compressed Biogas (CBG), has been included... The… pic.twitter.com/gowFHBg1DM— ANI (@ANI) August 6, 2026
ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ: ଭାରତର ଅପଚୟ, ଭାରତର ବିକାଶର ମୂଳଦୁଆ ହେବ । ଭାରତର ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନର କେନ୍ଦ୍ର ହେବ । ଭାରତର ଚାଷୀମାନେ ଦେଶର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଂଶୀଦାର ହେବେ ।
ମଜବୁତ ଜାତୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି- ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି, ଭାରତ ସରକାର ସ୍ଥାୟୀ ବିକଳ୍ପ ପରିବହନ (Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation- SATAT) ପଦକ୍ଷେପ, ଜୈବିକ ସାର ପାଇଁ ବଜାର ବିକାଶ ସହାୟତା (Market Development Assistance- MDA) ଯୋଜନା, ବାୟୋମାସ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି (Biomass Aggregation Machinery- BAM) ଯୋଜନା, ପାଇପଲାଇନ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ (Development of Pipeline Infrastructure- DPI) ଯୋଜନା, ଏବଂ ଜାତୀୟ ଜୈବିକ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା (Central Financial Assistance- CFA) ମାଧ୍ୟମରେ ଜୈବିକ ସାର କ୍ଷେତ୍ରର ମୂଳଦୁଆକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ 200ରୁ ଅଧିକ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଜୈବିକ ସାର ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି ଏବଂ ବିବିଧ ଉତ୍ସ ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୈବିକ ସାରର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । 'ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ' ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଗ୍ରଗତିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଉଛି । ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଯୋଜନା, ସମଗ୍ର CBDG ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏହା ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ, ଉନ୍ନତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ନିବେଶକ, ଋଣଦାତା ଏବଂ ବିକାଶକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।
ଭାରତ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ- ପରିବହନ, ଘରୋଇ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ଚାହିଦା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଘରୋଇ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ, CBG ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପୂରଣ କରିପାରିବ, ଶକ୍ତି ସ୍ଥିରତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିପାରିବ ।
CBG ରାସାୟନିକ ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସହିତ ସମତୁଲ୍ୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ । ତେଣୁ, ଏହା ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗ୍ୟାସ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁଗମତା ଏବଂ ଉପଯୋଗିତା ସହିତ ନବୀକରଣୀୟ ଇନ୍ଧନର ଲାଭକୁ ମିଶ୍ରଣ କରେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ CBG ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୃଷି ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ପଶୁ ଗୋବର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୈବିକ ସମ୍ବଳ ପାଖରେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ବୃତ୍ତାକାର ଅର୍ଥନୀତି ସୃଷ୍ଟିକରେ । ଏହା କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଣ, ପରିବହନ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜୈବିକ ସାର ଉତ୍ପାଦନରେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅପଚୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଗ୍ରୀନହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ ।
ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅଧୀନରେ ଛଅଟି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଇଞ୍ଜିନ୍
1- ନିଶ୍ଚିତ CBG ଅଫଟେକ୍ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବାନୁମାନଯୋଗ୍ୟ ବଜାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ CBG ଅଫଟେକ୍ ଆଶ୍ୱାସନା ଫ୍ରେମୱାର୍କ ସ୍ଥାପନକରେ । ସହର ଗ୍ୟାସ୍ ବଣ୍ଟନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୟ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27ରେ 3%, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2027-28 ରେ 4% ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2028-29 ରୁ CNG (ପରିବହନ) ଏବଂ PNG (ଘରୋଇ) କ୍ଷେତ୍ରରେ 5%ର ଅଧିସୂଚିତ CBG ବାଧ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହି ଫ୍ରେମୱାର୍କ ମିଶ୍ରଣ ବାଧ୍ୟତାକୁ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚାହିଦା ସଙ୍କେତରେ ପରିଣତ କରେ ।
2- ସ୍ଥିର CBG ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଏକ ସରକାରୀ-ସମର୍ଥିତ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ମେଟ୍ରିକ୍ ମିଲିୟନ ବ୍ରିଟିଶ ଥର୍ମାଲ ୟୁନିଟ୍ (Metric Million British Thermal Unit MMBTU) ପାଇଁ ₹2,110ର ଏକ ସ୍ଥିର ପରିଚାଳିତ CBG ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନକରେ । ଏହି ଢାଞ୍ଚା ସରକାରୀ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ବଜାର-ଭିତ୍ତିକ ମୂଲ୍ୟ-ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମିଶ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁଲଭତା ବଜାୟ ରଖି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରାଜସ୍ୱ ସ୍ପଷ୍ଟତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ସର୍ବନିମ୍ନ ଦଶ ବର୍ଷର ଅବଧି ସହିତ, ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଢାଞ୍ଚା ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ରାଜସ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତତା, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାବେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିବେଶ ଏବଂ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
3- ପୁଞ୍ଜି ସହାୟତା ଯୋଗ୍ୟ ସବୁଜ କ୍ଷେତ୍ର CBG ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତି ଟନ୍ ପ୍ରତି ଦିନ (TPD) ପ୍ରତି ସ୍ଥାପନ CBG କ୍ଷମତାର ₹2 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ସହାୟତା ମିଳିବ । ଏହି ସହାୟତା କୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମେସିନାରୀ ବାହାରେ ଫିଡଷ୍ଟକ୍ ଏକତ୍ରୀକରଣ, ଜୈବ ସାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ମୂଲ୍ୟ-ଶୃଙ୍ଖଳ ସମ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ । ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ବ୍ରାଉନଫିଲ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ । ଏହି ଉପାଦାନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପୁଞ୍ଜି ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବ, ଆର୍ଥିକ ବନ୍ଦକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ଏବଂ ଘରୋଇ ବିକାଶକାରୀ, MSME, ସମବାୟ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।
4- ପାଇପଲାଇନ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଏହି ଯୋଜନା CBG ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରଙ୍କ ପାଇପଲାଇନ ଏବଂ ସହର ଗ୍ୟାସ୍ ବଣ୍ଟନ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା କ୍ଲଷ୍ଟର-ଆଧାରିତ ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଆଲୋନ୍ ପାଇପଲାଇନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉଭୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ । ଉନ୍ନତ ପାଇପଲାଇନ ସଂଯୋଗୀକରଣ ନିଷ୍କାସନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଉନ୍ନତ କରିବ, ବଜାର ପ୍ରବେଶକୁ ବିସ୍ତାର କରିବ ଏବଂ ଘରୋଇ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ CBGର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ ।
5- କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସମର୍ଥନ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଋଣଦାତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ MSME-ଆଧାରିତ CBG ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସ୍ଥାଗତ ଋଣ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । କ୍ରେଡିଟ୍ ବିପଦର ଏକ ଅଂଶ ବାଣ୍ଟିବା ଦ୍ୱାରା, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଲଭ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରବେଶକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ, ସମାନ୍ତରାଳ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ । ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ, ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ଡେଭଲପରଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଯାହା ଏକ ବ୍ୟାପକ-ଆଧାରିତ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀ CBG ଶିଳ୍ପ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
6- CBG ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଣ୍ଠି 'ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ' CBG ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଜିଲ୍ଲା-ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ CBG ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି । ଏହି ପାଣ୍ଠି କଞ୍ଚାମାଲ ସମ୍ବଳ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ମ୍ୟାପିଂ, କଞ୍ଚାମାଲ ସଂଗ୍ରହ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଜିଲ୍ଲା-ସ୍ତରୀୟ CBG ବିକାଶ ଯୋଜନା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉନ୍ନତି, ଜୈବ ସାରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାର ସଚେତନତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- NEET ପରୀକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ; କଡ଼ା ଆଇନ ଓ ନନ୍ଦନ ନିଲେକାନି ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଉପରେ ଭରସା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯଦି ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜିକରଣରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ! ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଜନ୍ମ-ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ