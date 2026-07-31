ସୂର୍ଯ୍ୟ ସରୋବର ଯୋଜନା, ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ତୈଳ, ଗ୍ୟାସ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀ, ଖେଳାଳି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଏବଂ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : July 31, 2026 at 5:57 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁକ୍ରବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀ, ଶକ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା, ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାକୁ 2030-31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସରୋବର ଯୋଜନା (PM-SSY) ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଜନାର ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ 'ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ' ଜାତୀୟ ବାହ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, କ୍ରୀଡ଼ା ବିକାଶ କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରି ରେଳ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 84 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର 'ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ' ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଘରୋଇ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା । "ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଚାହିଦା ରହିଛି, ଏହି ଯୋଜନା ଏକ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହେବ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସଞ୍ଚୟ କରିବ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
A Major Push for India’s Offshore Energy Exploration— PIB India (@PIB_India) July 31, 2026
💠 #Cabinet approves 'Samudra Manthan' – the National Offshore Exploration Scheme with an outlay of ₹ 84,084 crore for implementation up to FY 2030–31
💠 It marks a landmark step towards strengthening India's energy… pic.twitter.com/XJiATj6VCc
ସୂର୍ଯ୍ୟ ସରୋବର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଯୋଜନା ଜଳାଶୟର ପୃଷ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୌରଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । "ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମୋଟ୍ 5,000 ମେଗାୱାଟ୍ ଭାସମାନ ସୌର PV (FSPV) କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ, ଯାହାର ମୋଟ୍ ବ୍ୟୟ 5070 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ । ଏହି ଅବଧି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଏବଂ FSPV ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 10,000 MWh ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବାଧିକ ଚାହିଦା ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଳ୍କ ଆଧାରିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବିଡିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ କରାଯିବ," ବୋଲି ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ।
Cabinet approves revamped #KheloIndia Scheme and enhanced Assistance to National Sports Federations (ANSFs)— PIB India (@PIB_India) July 31, 2026
🔹Khelo India scheme aims to transform the country's sports landscape through strengthening infrastructure, inclusive talent development, integration with education,… pic.twitter.com/BuTuwAsCvW
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଜଳଭଣ୍ଡାର, କେନାଲ ଏବଂ ପୋଖରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ତେଣୁ କୌଣସି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ । ପ୍ରାୟ 16,000ରୁ 17,000 ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବୋଲି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।
#Cabinet approves continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (#PMKISAN) Scheme from 2026–27 to 2030–31.— PIB India (@PIB_India) July 31, 2026
Timely and transparent income support is being provided to eligible farmer families through the Direct Benefit Transfer (DBT) system.
-Union Minister… pic.twitter.com/lKcAJx4r1a
କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ 'ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ' ପାଇଁ 29,054 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମହାସଂଘ ଯୋଜନା ପାଇଁ 7387 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି । ସରକାର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ତାଲିମ, କ୍ରୀଡ଼ା ସୁବିଧା ଏବଂ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଦେଶରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ ।
ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 3,15,614 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥିବା, ସେ କହିଛନ୍ତି । ୨୪ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୧୯ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ପରିବାରକୁ ବାର୍ଷିକ ₹୬,୦୦୦ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ରାଶି ପ୍ରତ୍ୟେକ ₹୨,୦୦୦ର ତିନିଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର (DBT) ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧାର-ସଂଲଗ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥାଏ । ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ₹୪.୪୭ ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଯୋଜନା ଜାରି ରହିବା ଦ୍ୱାରା କୃଷିରେ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଉତ୍ପାଦକତାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରେଳ ବିକାଶକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ସବୁଜ ସଙ୍କେତ: ଓଡ଼ିଶା- ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ୨ ମଲ୍ଟିଟ୍ରାକିଂ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମୋବାଇଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର କଲା 62,500 କୋଟିର ମେଗା ‘MPMS’ ଯୋଜନା, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ