ନୃଶଂସ ସାଜିଲା କ୍ୟାବ ଡ୍ରାଇଭର; ଶିଳପୁଆରେ ଛେଚି ପତ୍ନୀ ସମେତ 7 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା
Bengaluru Murder:ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଜଣେ କ୍ୟାବ ଡ୍ରାଇଭର ପାରିବାରିକ ବିବାଦକୁ ନେଇ ନିଜ ପତ୍ନୀ, ଶାଶୁ, 2 ଶାଳକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଶାଳକର ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ।
Published : November 6, 2026 at 10:20 AM IST
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ନୃଶଂସ ସାଜିଲା କ୍ୟାବ ଡ୍ରାଇଭର । ଶିଳପୁଆ ପଥରରେ ଛେଚି ନିଜ ପତ୍ନୀ ସହ ପରିବାରର ମୋଟ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛି । ଏହି ଘଟଣା ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କ୍ୟାବ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଏଭଳି ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ କ୍ୟାବ ଡ୍ରାଇଭର ଇନ୍ଦୁଶେଖର ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଶ୍ରୀରାମପୁରର ସୁନିତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଏହି ଦମ୍ପତି ରାଜାଜିନଗରର ଭାଷ୍ୟମ ସର୍କଲ ନିକଟରେ ରହୁଥିଲେ । ବିବାହ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଘରୋଇ ବିଷୟକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ ଇନ୍ଦୁଶେଖର:
ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟତଃ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ । ପରିବାରର ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରି ବିବାଦ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା । ସୁନିତାଙ୍କର ନିଜ ମାଆ ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଇନ୍ଦୁଶେଖର ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ । ସେ ସୁନିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରୁଥିଲେ । ସ୍ବାମୀ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ବେ ସୁନିତା ନିଜ ବାପଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ । ଏଥିରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଇନ୍ଦୁଶେଖର ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସୁନିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ ।
ଶିଳପୁଆ ପଥରରେ ଛେଚି ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା:
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦୁଶେଖର ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ସୁନିତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଶିଳପୁଆ ପଥରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେ ମୃତଦେହକୁ ଏକ କାରରେ ନେଇ ନନ୍ଦି ପାହାଡରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା । ସୁନିତା ନିଖୋଜ ହେବା ନେଇ କାହାର ସନ୍ଦେହ ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହିଥିଲେ ଯେ, ସୁନିତା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ପରେ, ସେ ସୁନିତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସ୍ବିଚ୍-ଅଫ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ।
ଜଣ ଜଣ କରି 7 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା:
ନିଜ ଯୋଜନା ମୁତାବକ, ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭାଇ ଶିବକୁମାର ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେମାନେ ମିଶି ଏକାଠି ବସି ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ । ପରେ ଏକ ଶିଳପୁଆ ପଥର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦୁଶେଖର ନଳିନୀ (ଶଙ୍କରଙ୍କ ପତ୍ନୀ) ଏବଂ ଦିବ୍ୟା (ଶିବକୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ)ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜ ଶାଶୁ ରୂପାବତୀ ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପୁଅ ପୁନୀତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା । ପରେ, ସେ ମୃତଦେହ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନ ରଖି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା । ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଘରୁ ରକ୍ତ ଦାଗ ସଫା କରିଦେଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ପଥରଟିକୁ କେମିକାଲ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରି ସଫା କରିଦେଇଥିଲା ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ:
ଏନେଇ ନଳିନୀଙ୍କ ମା’ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଓ ଜ୍ବାଇଁ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ, ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅପରାଧରେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବହୃତ କାର୍କୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦୁଶେଖରକୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ବେଳେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ପୋଲିସ ତାକୁ ନେଇ ନନ୍ଦି ପାହାଡ଼ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଚଳାଇଥିଲା । ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଖୋଜିବା ପରେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପୁଅ ପୁନୀତଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି । ମୃତଦେହ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତାରଞ୍ଚଳର ତିନିଜଣ ସହକାରୀ ପୋଲିସ କମିଶନର (ACP)ଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଘଟଣାସ୍ଥଳ, ମୃତଦେହ ନିଆଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ।