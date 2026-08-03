ETV Bharat / bharat

ଉପ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ: ବାଙ୍କିପୁରରୁ ୧୯,୩୨୪ ଭୋଟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବିଜୟୀ; ଦତିଆରୁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ମଞ୍ଜଲପୁରରୁ ଜିତିଲା ବିଜେପି

ବିଜେପିର ଗଡ କୁହା ଯାଉଥିବା ବାଙ୍କିପୁରରୁ ହାରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୀରଜ କୁମାର । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ  ଜନ ସୁରଜ ପାର୍ଟି(JSP)ର ନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର 19,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଜିତିଛନ୍ତି ।

JSP workers celebrate on Monday as Prashant Kishor widens lead in Bankipur.
JSP workers celebrate on Monday as Prashant Kishor widens lead in Bankipur. (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 3, 2026 at 8:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଙ୍କିପୁର ଉପନିର୍ବାନରେ ବିଜେପିର ପରାଜୟ । ବିଜେପିର ଗଡ଼ କୁହା ଯାଉଥିବା ବାଙ୍କିପୁରରୁ ହାରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୀରଜ କୁମାର । ସେ 44, 827 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଜନ ସୁରଜ ପାର୍ଟି (JSP)ର ନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର 19,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ନୀରଜ କୁମାରଙ୍କୁ ହରାଇ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିିଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର 64, 151 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରେଖା କୁମାରୀଙ୍କ ଖାତାରେ ମାତ୍ର 14, 273 ଭୋଟ ପଡିଛି । କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଉପ ନିର୍ବାଚନ ଲଢେଇ ଶାସକ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ତଥା ଏକ ପ୍ରକ୍ସି ୱାର ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁଜରାଟ ମଞ୍ଜଲପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଜ ଦଖଲରେ ରଖିଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦତିଆ ଆସନରୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ।

ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖ ମତାଦାନ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ସୋମବାର ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କଡା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ସକାଳ 8ଟାରେ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବାଙ୍କି ପୁରରେ 34.30 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ 41.45 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ 7 ପ୍ରତିଶତ କମ ହୋଇଥିଲା ।

ସେହିପରି ମଞ୍ଜଲପୁର ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ 37.5 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ତିନୋଟି ଉପନିର୍ବାଚନରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଦତିଆରେ ସର୍ବାଧିକ 71.44 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା ।

ବାଙ୍କି ପୁରରୁ ଜିତିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର

ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ବାଙ୍କି ପୁର ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଆସନରେ ଉପ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା । ନୀତିନ ନବୀନ 2025ରେ ଆରଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରେଖା କୁମାରୀଙ୍କୁ 50 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ହରାଇ 5ମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଆସନରୁ ଜିତିଥିଲେ । ଏଥର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଆରଜେଡି ରେଖା କୁମାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିିଥିଲା ।

ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟି ଗଠନ କରିଥିବା ପୂର୍ବତନ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନରେ 19 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ବିଜେପି ଗଡରୁ ଜିତିଛନ୍ତି । ଏହି ଆସନରୁ ବିଜେପି 1995 ମସିହାରୁ ଜିତି ଆସୁଥିଲା ।

ବିଜେପି ଦଖଲରେ ମଞ୍ଜଲପୁର ଆସନ

ଗୁଜରାଟର ମଞ୍ଜଲପୁର ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସତୀଶ ଗୋବିନ୍ଦଭାଇ ପଟେଲ ତାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭିଖାଭାଇ ରବାରୀଙ୍କୁ 30, 630 ଭୋଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କଂଗ୍ରେସର ଭିଖାଭାଇ ରବାରୀ 24,851ଟି ଭୋଟ୍ ପାଇଥିବା ବେଳେ ପଟେଲ 55,481 ଟି ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି।

ଏହି ଆସନରୁ ଗୁଜରାଟର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗେଶ ପଟେଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ମୁକାବିଲା ହୋଇଥିଲା । 2022ରେ ଏହି ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବବେଳେ 60.15 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା ।

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦତିଆ ଉପନିର୍ବାଚନ

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦତିଆ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂହ ବିଜେପିର ଆଶୁତୋଷ ତିୱାରୀଙ୍କୁ ୬,୦୫୬ ଭୋଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ପଲିଟେକନିକ୍ କଲେଜରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଅଦାଲତ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଭାରତୀଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା । କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଆସନରୁ ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଆଶୁତୋଷ ତିୱାରୀଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗୁଜରାଟ ତୁଳନାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାରର ଋଣ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣ; ମୋଟ ଋଣରେ ଶୀର୍ଷରେ ତାମିଲନାଡୁ, ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଋଣ ନେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Interview | ଶିକ୍ଷା ଋଣ ନେଇଥିଲି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଶୋଧ କରିନାହିଁ: ଅଭିଜିତ ଦିପକେ (CJP)

TAGGED:

BYPOLL RESULTS
CONGRESS WINS FROM DATIA
BJP WINS FROM MANJALPUR
ବାଙ୍କିପୁର ଉପନିର୍ବାନ
PRASHANT KISHOR WINS FROM BANKIPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.