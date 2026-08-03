ଉପ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ: ବାଙ୍କିପୁରରୁ ୧୯,୩୨୪ ଭୋଟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବିଜୟୀ; ଦତିଆରୁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ମଞ୍ଜଲପୁରରୁ ଜିତିଲା ବିଜେପି
ବିଜେପିର ଗଡ କୁହା ଯାଉଥିବା ବାଙ୍କିପୁରରୁ ହାରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୀରଜ କୁମାର । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଜନ ସୁରଜ ପାର୍ଟି(JSP)ର ନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର 19,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଜିତିଛନ୍ତି ।
Published : August 3, 2026 at 8:16 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଙ୍କିପୁର ଉପନିର୍ବାନରେ ବିଜେପିର ପରାଜୟ । ବିଜେପିର ଗଡ଼ କୁହା ଯାଉଥିବା ବାଙ୍କିପୁରରୁ ହାରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୀରଜ କୁମାର । ସେ 44, 827 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଜନ ସୁରଜ ପାର୍ଟି (JSP)ର ନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର 19,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ନୀରଜ କୁମାରଙ୍କୁ ହରାଇ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିିଛନ୍ତି । ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର 64, 151 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରେଖା କୁମାରୀଙ୍କ ଖାତାରେ ମାତ୍ର 14, 273 ଭୋଟ ପଡିଛି । କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଉପ ନିର୍ବାଚନ ଲଢେଇ ଶାସକ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ତଥା ଏକ ପ୍ରକ୍ସି ୱାର ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁଜରାଟ ମଞ୍ଜଲପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଜ ଦଖଲରେ ରଖିଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦତିଆ ଆସନରୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ।
ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖ ମତାଦାନ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ସୋମବାର ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କଡା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ସକାଳ 8ଟାରେ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବାଙ୍କି ପୁରରେ 34.30 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା । ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ 41.45 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ 7 ପ୍ରତିଶତ କମ ହୋଇଥିଲା ।
ସେହିପରି ମଞ୍ଜଲପୁର ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ 37.5 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ତିନୋଟି ଉପନିର୍ବାଚନରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଦତିଆରେ ସର୍ବାଧିକ 71.44 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା ।
ବାଙ୍କି ପୁରରୁ ଜିତିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର
ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ବାଙ୍କି ପୁର ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଆସନରେ ଉପ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା । ନୀତିନ ନବୀନ 2025ରେ ଆରଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରେଖା କୁମାରୀଙ୍କୁ 50 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ହରାଇ 5ମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଆସନରୁ ଜିତିଥିଲେ । ଏଥର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଆରଜେଡି ରେଖା କୁମାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିିଥିଲା ।
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟି ଗଠନ କରିଥିବା ପୂର୍ବତନ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନରେ 19 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ବିଜେପି ଗଡରୁ ଜିତିଛନ୍ତି । ଏହି ଆସନରୁ ବିଜେପି 1995 ମସିହାରୁ ଜିତି ଆସୁଥିଲା ।
ବିଜେପି ଦଖଲରେ ମଞ୍ଜଲପୁର ଆସନ
ଗୁଜରାଟର ମଞ୍ଜଲପୁର ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସତୀଶ ଗୋବିନ୍ଦଭାଇ ପଟେଲ ତାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭିଖାଭାଇ ରବାରୀଙ୍କୁ 30, 630 ଭୋଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କଂଗ୍ରେସର ଭିଖାଭାଇ ରବାରୀ 24,851ଟି ଭୋଟ୍ ପାଇଥିବା ବେଳେ ପଟେଲ 55,481 ଟି ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଆସନରୁ ଗୁଜରାଟର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗେଶ ପଟେଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ମୁକାବିଲା ହୋଇଥିଲା । 2022ରେ ଏହି ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବବେଳେ 60.15 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା ।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦତିଆ ଉପନିର୍ବାଚନ
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦତିଆ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂହ ବିଜେପିର ଆଶୁତୋଷ ତିୱାରୀଙ୍କୁ ୬,୦୫୬ ଭୋଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ପଲିଟେକନିକ୍ କଲେଜରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଅଦାଲତ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଭାରତୀଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା । କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଆସନରୁ ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଆଶୁତୋଷ ତିୱାରୀଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗୁଜରାଟ ତୁଳନାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାରର ଋଣ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣ; ମୋଟ ଋଣରେ ଶୀର୍ଷରେ ତାମିଲନାଡୁ, ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଋଣ ନେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Interview | ଶିକ୍ଷା ଋଣ ନେଇଥିଲି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଶୋଧ କରିନାହିଁ: ଅଭିଜିତ ଦିପକେ (CJP)