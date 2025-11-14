ଉପନିର୍ବାଚନ ରେଜଲ୍ଟ 2025: 8ଟି ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ, ଭୋଟ ଗଣତି ଜାରି
6ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 8ଟି ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ।
Bypoll Results 2025 ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 6ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 8ଟି ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଫଳାଫଳ । କଡା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।
8ଟି ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ:
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ନୀରର ବଡଗାମ ଓ ନଗରୋଟା, ରାଜସ୍ଥାନର ଅନ୍ତା, ଝାଡଖଣ୍ଡର ଘାଟଶିଲା, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜୁବଲି ହିଲ୍ସ, ପଞ୍ଜାବର ତରନତାରନ, ମିଜୋରାମର ଡମ୍ପା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆପଡା ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଗ୍ରହଣ ସରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଚାଲିଛି ଭୋଟ ଗଣତି । ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆପଡାରେ 83.45 ପ୍ରତିଶତ, ବଡଗ୍ରାମରେ 50 ପ୍ରତିଶତ, ନଗରୋଟାରେ 75.1 ପ୍ରତିଶତ, ଅନ୍ତାରେ 80.3 ପ୍ରତିଶତ, ଡମ୍ପାରେ 82.3 ପ୍ରତିଶତ, ଘାଟଶିଲାରେ 74.6 ପ୍ରତିଶତ, ଜୁବଲି ହିଲ୍ସରେ 48.5 ପ୍ରତିଶତ ଓ ତରନତାରନରେ 61 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଛି ।
ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଚାଲିଛି ଗଣତି:
ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, "ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କାଉଣ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡିକ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନିଟରିଂ କରାଯାଉଛି । ଇଭିଏମ ଗୁଡିକ କାଉଣ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଆଯାଇ ସେଠାରେ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମରେ ସିସିଟିଭି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି ।"
ରାଜସ୍ଥାନର ଅନ୍ତା ଉପନିର୍ବାଚନ:
ବିଜେପିର କନଓ୍ୱାର ଲାଲ ମିନାଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ପରେ ଅନ୍ତାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି । ଏହି ଆସନରେ 15ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ବିତା କରିଥିବା ବେଳେ 2 ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ, କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରମୋଦ ଜୈନ ଭାଗ୍ୟ ଓ ବିଜେପିର ମୋରପାଲ ସୁମନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ଲଢେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ମିଜୋରାମ ଡମ୍ପା ଉପନିର୍ବାଚନ:
ଏମଏନଏଫ ଦିବ୍ୟଙ୍ଗତ ବିଧାୟକ ଲାଲରିଣ୍ଟଲୁଆଙ୍ଗା ଶୈଲୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମିଜୋରାମର ଡମ୍ପା ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି । ଏହି ଆସନରେ 5 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଗଣତି ଚାଲିଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ MNF ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆର. ଲାଲଥଙ୍ଗଲିଆନା, ZPM ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭନଲାଲଶୈଲୋଭା, ବିଜେପିର ଲାଲଥିମିଙ୍ଗଥାଙ୍ଗା, କଂଗ୍ରେସର ଜନ ରୋଥଲୁଙ୍ଗାଲିଆନା, MPCର କେ. ମାଥମିଙ୍ଗଥାଙ୍ଗା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଛନ୍ତି ।
ତେଲେଙ୍ଗାନା ଜୁବଲି ହିଲ୍ସ ଉପନିର୍ବାଚନ:
ବିଆରଏସ ଦିବ୍ୟଙ୍ଗତ ବିଧାୟକ ମାଗନ୍ତି ଗୋପିନାଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜୁବଲି ହିଲ୍ସ ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି । ଏହି ସିଟରେ ତ୍ରୀମୁଖି ଲଢେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଜେପିର ଏଲ ଦିପକ ରେଡ୍ଡୀ, ବିଆରଏସର ଦିବ୍ୟଙ୍ଗତ ନେତା ମାଗନ୍ତି ଗୋପିନାଥଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନିତା ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବୀନ ଯାଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡା ଲଢେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ପଞ୍ଜାବର ତରନତାରନ ଉପନିର୍ବାଚନ:
ଆପ ଦିବ୍ୟଙ୍ଗତ ବିଧାୟକ କାଶ୍ମୀର ସିଂହ ସୋହଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପଞ୍ଜାବର ତରନତାରନ ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ଆପର 3 ଥରର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହରମିତ ସିଂହ ସାନ୍ଧୁ, କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା ୟୁନିଟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରନବୀର ସିଂହ ବୁର୍ଜ, ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ୟୁନିଟ ସଭାପତି ନେତା ହରଜିତ୍ ସିଂହ ମଧ୍ୟରେ ଲଢେଇ ହେଉଛି ।
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ବଡଗ୍ରାମ ଉପନିର୍ବାଚନ:
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଦିବ୍ୟଙ୍ଗତ ବିଧାୟକ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଡଗ୍ରାମରେ ଏଠାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ 17 ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ବିତା କରିଛନ୍ତି । ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ନେସନାଲ କନଫରେନ୍ସର ଆଗା ସୟଦ ମହମ୍ମୁଦ ଅଲ ମୋସାଭି, ବିଜେପିର ଆଗା ସାୟେଦ ମୋହସିନ ମୋସଭି, ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାଜିର ଅହମ୍ମଦ ଖାନ, ଆପର ଦୀବା ଖାନ୍ ଏବଂ ସ୍ୱାଧିନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁନ୍ତିଜିର ମହିରଦ୍ଦିନ ଏଠାରୁ ଲଢିଛନ୍ତି ।
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ନଗରୋଟା ଉପନିର୍ବାଚନ:
ଦିବ୍ୟଙ୍ଗତ ବିଧାୟକ ଦେବନ୍ଦର ସିଂହ ରାଣାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନଗରୋଟା ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଆସନରେ ବିଜେପି, ନେସନାଲ କଂଗ୍ରେସ, ଜେକେଏନପିପି ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢେଇ ହୋଇଛି ।
ଝାଡଖଣ୍ଡ ଘାଟଶିଲା ଉପନିର୍ବାଚନ:
ରାମଦାସ ସୋରେନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଘାଟଶିଲା (ଏସଟି) ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।
ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ:
ବିଜେଡି ନେତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନୂଆପଡା ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଜେପିରୁ ଦିବ୍ୟଙ୍ଗତ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆ, ବିଜେଡିରୁ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢେଇ ହେଉଛି ।
