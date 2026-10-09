By Election Result 2026: 5 ବିଧାନସଭା, 1 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଭୋଟ ଗଣତି, କିଏ ମାରିବ ବାଜି
ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀରେ ଉପନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆଜି ଆସିବ । ଚାଲିଛି ଭୋଟ୍ ଗଣତି । ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ କିଏ ଆଗରେ କିଏ ପଛରେ ।
Published : October 9, 2026 at 11:02 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ 6ଟି ଆସନରେ ହୋଇଥିବା ଉପ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆଜି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ସକାଳ 8ଟାରୁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 6ରେ 5ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଯଥା-ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ, ରେଜିନଗର, ତାମିଲନାଡୁର ମଦୁରନ୍ତକମ୍, ଧାରାପୁରମ, ପୁଡୁଚେରୀର ଥଟ୍ଟନଚାବଡି ଓ ଆସାମର ନଗାଁଓ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନ । ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆସନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ କିଏ ମାରିବ ବାଜି । ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।
#WATCH | East Midnapore, West Bengal: Vote counting commences for the Nandigram Assembly constituency by-election. Heavy security force deployed at the vote-counting centre. (Visuals from the counting centre) https://t.co/wTolA7tviS— ANI (@ANI) October 9, 2026
ତାମିଲନାଡୁ ଓ ପୁଡୁଚେରୀରେ କଣ କହୁଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ:
ତାମିଲନାଡୁ ଓ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗଣତି ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସିଲାଣି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କହୁଛି, ତାମିଲନାଡୁର ଟିଭିକେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ପୁଡୁଚେରୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ.ରଙ୍ଗାସ୍ବାମୀଙ୍କ ନେତ୍ବତ୍ବ ଦଳ ଆଗରେ ରହିଛି । ଭୋଟ ଗଣତି ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଆଗରେ ରହିଛି ଯୋଶେଫ ବିଜୟଙ୍କ ନେତ୍ବତ୍ବାଧୀନ ଟିଭିକେ ଦଳ । ଏହାପରେ ଦ୍ବିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି DMK ଓ AIADMK । ସେହିପରି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଏନ.ରଙ୍ଗାସ୍ବାମୀଙ୍କ ନେତ୍ବତ୍ବାଧିନ ଦଳ ଆଗରେ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ତାମିଲନାଡୁର ଧାରାପୁରମରେ ବାଜି ପଲଟି ଯାଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ AIADMK ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଗରେ ରହିଥିଲେ । ପର ଟ୍ରେଣ୍ଡ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ପଛକୁ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ଟିଭିକେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସତ୍ୟଭାମା ପି ।
ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରେ ଆଗରେ ବିଜେପି:
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆସନ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରେ ଆଗରେ ରହିଛି ବିଜେପି । ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହସିରାଣୀ ରଥ 19 ହଜାର ଭୋଟ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିଲନ ପ୍ରଧାନ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି । ଏଠିକାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ କହୁଛି ଆଗରେ ରହିଛି ବିଜେପି ।
ଆସାମରେ ଆଗରେ ବିଜେପି:
ଆସାମ ନଗାଁଓ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତି ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାଶିଷ ଶର୍ମା । ତାଙ୍କୁ 10 ହଜାରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ମିଳିଛି । ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶିବାମଣି ବୋରା 2305 ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ AIUDF ପ୍ରାର୍ଥୀ ମହମ୍ମଦ ବଦରୁଦ୍ଦିନ ଅଜମଲ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଛି । ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 981 ଭୋଟ ମିଳିଛି ।
ଗତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ସରକାର ବଦଳିଛି । ତାମିଲନାଡୁରେ ଟିଭିକେ ସରକାର ଆସିଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ଆସିବାକୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚେଚନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବିଷାରଦ ।
Counting Arrangements for Bye Elections to the West Bengal Legislative Assembly 2026. #PressNote #ByeElections2026 @ECISVEEP @SpokespersonECI @PIBKolkata @AIRKolkata https://t.co/8p9NK3fcP9— CEO West Bengal (@CEOWestBengal) October 8, 2026
ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏହି ଦୁଇଟି ଆସନରେ ପାଖାପାଖି 5.24 ଲକ୍ଷ ମତଦାତା ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରେ 80.89 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରେଜିନଗରରେ 80.08 ପ୍ରତିଶତ ବମ୍ପର ଭୋଟିଂ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: