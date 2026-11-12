ETV Bharat / bharat

ଜମ୍ମୁରେ ନିଖୋଜ 2 ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ସନ୍ଦେହରେ ଆତଙ୍କୀ ସମ୍ପୃକ୍ତି

ଦୁଇ ସ୍ପେଶାଲ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ମୃତଶରୀର ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ସକାଳେ ଉଦ୍ଧାର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କିସ୍ତୱାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ମୃତଦେହ ନିକଟରୁ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ରିଭଲଭର ମିଳିନାହିଁ ।

Bullet riddled body of missing security official recovered in Jammu militant involvement suspected
ଜମ୍ମୁରେ ନିଖୋଜ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ସନ୍ଦେହରେ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 12, 2026 at 10:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଶ୍ରୀନଗର: ଦୁର୍ଗମ ଦଚ୍ଛନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗତକାଲି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦୁଇ ସ୍ପେଶାଲ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ମୃତଶରୀର ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ସକାଳେ ଉଦ୍ଧାର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କିସ୍ତୱାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ନିକଟରୁ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ରିଭଲଭର ମିଳିନାହିଁ । ଫଳରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ସେନା ଶିବିରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ନିଖୋଜ:
ଦୁଇ ମୃତକ ସ୍ପେଶାଲ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ (SPO) ହେଲେ ବବି ଚାନ୍ଦ (୫୭) ଓ ରାଶପାଲ କୁମାର (୪୫) । ଉଭୟ ଦଚ୍ଛନ ଅଞ୍ଚଳରେ କିୟାର ଗ୍ରାମରେ ମୁତୟନ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲସର ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ (SOG)ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ଧାର୍ଣ୍ଣା-ମାରୱାହ ସ୍ଥିତ ଏକ ସେନା ଶିବିରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ପାହାଡ଼ିଆ ଜିଲ୍ଲାର ଦଚ୍ଛାନ-ମାରୱାହ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଭୟ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଭୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଦାୟିତ୍ବରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ।

ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍:
ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେନା ଶିବିରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ 2ଜଣ ଅଧିକାରୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ ଗୁଡିକୁ ତତ୍କାଳରେ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ଦଳ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଖୋଜାଖୋଜି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିଖୋଜ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ପାହାଡ଼ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସନ୍ଧାନୀକୁକୁର ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ହୋଇଥିଲା ସାମିଲ:


କଠିନ ଭୂମି ଓ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିପାରିନଥିଲେ ସେଠାରେ ଡ୍ରୋନର ସହାୟତା ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁରଙ୍କୁ ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍‌ରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । କିସ୍ତୱାରର ଦୁର୍ଗମ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଯାଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି । ଏକାଧିକ ଆତଙ୍କବାଦ-ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଫଳରେ ଅନେକ ସକ୍ରିୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ।

ତଥାପି, କଷ୍ଟକର ପାହାଡିଆ ରାସ୍ତା ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଜଙ୍ଗଲ, ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଜିଲ୍ଲାଟି ନିକଟ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଦେଖିବା ସହିତ ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ବଢୁଥିବା ମୃତାହତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିଛି ।

ପୋଲିସ୍ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା

ମସିହାସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆତଙ୍କବାଦୀସମୁଦାୟ
2026145
2025134
20243 ଓ 2 (ସ୍ଥାନୀୟ) 5

ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର କୁଲଗାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏକ ସିଆରପିଏଫ୍ (CRPF) ସେନା ଶିବିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ନିଖୋଜ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ବଳର (CRPF) ତିନିଜଣ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ୧୫ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ । ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମନୋଜ ସିହ୍ନା ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ଆୟୋଜିତ 'ଭେଶୋ' (Veshow) ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କୁଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ: ତିନି ସିଆରପିଏଫ ଯବାନ ଆହତ

Watch: ଜମ୍ମୁ-ଶ୍ରୀନଗର ବନ୍ଦେ ଭାରତରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ

TAGGED:

SPOS MISSING IN JAMMU KASHMIR
KISHTWAR SPO MISSING
ନିଖୋଜ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
ସ୍ପେଶାଲ ପୋଲିସ ଅଫିସର
ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର କିସ୍ତୱାର ପୋଲିସ ନିଖୋଜ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.