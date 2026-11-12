ଜମ୍ମୁରେ ନିଖୋଜ 2 ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ସନ୍ଦେହରେ ଆତଙ୍କୀ ସମ୍ପୃକ୍ତି
ଦୁଇ ସ୍ପେଶାଲ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ମୃତଶରୀର ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ସକାଳେ ଉଦ୍ଧାର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କିସ୍ତୱାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ମୃତଦେହ ନିକଟରୁ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ରିଭଲଭର ମିଳିନାହିଁ ।
Published : November 12, 2026 at 10:55 AM IST
ଶ୍ରୀନଗର: ଦୁର୍ଗମ ଦଚ୍ଛନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗତକାଲି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦୁଇ ସ୍ପେଶାଲ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ମୃତଶରୀର ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ସକାଳେ ଉଦ୍ଧାର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କିସ୍ତୱାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ନିକଟରୁ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ରିଭଲଭର ମିଳିନାହିଁ । ଫଳରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ସେନା ଶିବିରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ନିଖୋଜ:
ଦୁଇ ମୃତକ ସ୍ପେଶାଲ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ (SPO) ହେଲେ ବବି ଚାନ୍ଦ (୫୭) ଓ ରାଶପାଲ କୁମାର (୪୫) । ଉଭୟ ଦଚ୍ଛନ ଅଞ୍ଚଳରେ କିୟାର ଗ୍ରାମରେ ମୁତୟନ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲସର ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ (SOG)ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ଧାର୍ଣ୍ଣା-ମାରୱାହ ସ୍ଥିତ ଏକ ସେନା ଶିବିରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ପାହାଡ଼ିଆ ଜିଲ୍ଲାର ଦଚ୍ଛାନ-ମାରୱାହ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଭୟ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଭୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଦାୟିତ୍ବରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ।
ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍:
ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେନା ଶିବିରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ 2ଜଣ ଅଧିକାରୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ ଗୁଡିକୁ ତତ୍କାଳରେ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ଦଳ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଖୋଜାଖୋଜି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିଖୋଜ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ପାହାଡ଼ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ସନ୍ଧାନୀକୁକୁର ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ହୋଇଥିଲା ସାମିଲ:
କଠିନ ଭୂମି ଓ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିପାରିନଥିଲେ ସେଠାରେ ଡ୍ରୋନର ସହାୟତା ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁରଙ୍କୁ ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । କିସ୍ତୱାରର ଦୁର୍ଗମ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଯାଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି । ଏକାଧିକ ଆତଙ୍କବାଦ-ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଫଳରେ ଅନେକ ସକ୍ରିୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ।
ତଥାପି, କଷ୍ଟକର ପାହାଡିଆ ରାସ୍ତା ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଜଙ୍ଗଲ, ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଜିଲ୍ଲାଟି ନିକଟ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଦେଖିବା ସହିତ ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ବଢୁଥିବା ମୃତାହତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିଛି ।
ପୋଲିସ୍ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
|ମସିହା
|ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ
|ଆତଙ୍କବାଦୀ
|ସମୁଦାୟ
|2026
|1
|4
|5
|2025
|1
|3
|4
|2024
|3 ଓ 2 (ସ୍ଥାନୀୟ)
|5
ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର କୁଲଗାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏକ ସିଆରପିଏଫ୍ (CRPF) ସେନା ଶିବିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ନିଖୋଜ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ବଳର (CRPF) ତିନିଜଣ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ୧୫ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ । ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମନୋଜ ସିହ୍ନା ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ଆୟୋଜିତ 'ଭେଶୋ' (Veshow) ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ।