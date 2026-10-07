ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୁଶୁଡିଲା ପାଞ୍ଚ ମହଲା କୋଠା; ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ଲୋକେ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଅପରାହ୍ନ 3.15ରେ କୋଠା ଭୁଶୁଡି ଯିବା ନେଇ ଖବର ମିଳିଥିଲା । ଫୋନ ପାଇବା ପରେ ଦିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର ଏକ ଟିମମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
Published : October 7, 2026 at 5:18 PM IST|
Updated : October 7, 2026 at 5:37 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୁଶୁଡିଲା କୋଠା । ନ୍ୟୁ ସୀମାପୁରୀ ଇଲାକାରେ ଥିବା ଇଦଗାହ ମାଛ ମାର୍କେଟ ନିକଟ ଏକ 5 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି । ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ପରେ ଚାରିଆଡେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଅପରାହ୍ନ 3.15ରେ କୋଠା ଭୁଶୁଡି ଯିବା ନେଇ ଖବର ମିଳିଥିଲା । ଫୋନ ପାଇବା ପରେ ଦିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି । ମୁଖ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଏ.କେ.ମଲିକ ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସଂପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୂ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ତଳେ କିଛି ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । କୁହାଯାଉଛି, ଏହି ଗଳି ଭିତରେ ଥିବା ଉକ୍ତ କୋଠାଟି ଗତବର୍ଷ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି 5 ମହଲା କୋଠାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଦୋକାନ ଥିଲା । ଉପର ମହଲା ଗୁଡିକରେ ଏକାଧିକ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ । କୋଠାର ମାଲିକ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହୁଥିଲେ । ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀର ସତ୍ୟ ନିକେତନ ନିକଟରେ ଏକ ବହୁତଳ କୋଠା (PG) ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ି ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ପାଞ୍ଚ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି କୋଠାଟି ପାଖାପାଖି 50 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା । ଏହାକୁ PG ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । ଘଟଣା ସମୟରେ, ବେସମେଣ୍ଟରେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବହୁତଳ କୋଠା; ୨ ମୃତ, ୫ ଗୁରୁତର, ଅନେକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ ସକାଳେ ଉଜୁଡିଲା ସଂସାର; କାନ୍ଥ ପଡି ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ, ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁତର