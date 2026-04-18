ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ: ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ କାଟ୍ ଖାଇବା ପରେ ସଂସଦ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ
ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ୟାକେଜର ଅଂଶବିଶେଷ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଫେଲ୍ ହେବା ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ବିତର୍କ ଏବଂ ବିବାଦ ପରେ ଉଭୟ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ରଖିବା ସହିତ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହୋଇଛି ।
Published : April 18, 2026 at 4:27 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି (ଶନିବାର) ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ସଂସଦର ୨୦୨୬ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଛି । ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଏବଂ ଏକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍ ସହିତ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ନିମ୍ନ ସଦନରେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା ।
ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବଳ କିଛି ମିନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବା ପରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଲୋକସଭାରେ ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ତାଙ୍କର ସମାପନା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୃହକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଜାନୁଆରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଧିବେଶନର ଶେଷ ଥିଲା । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟୀ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ରଖିଥିଲେ ।
ଲୋକସଭା ଅଧିବେଶନ: ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଷୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକତା
ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ ୨୮, ୨୦୨୬ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ୧୮ତମ ଲୋକସଭାର ସପ୍ତମ ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ ୩୧ଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୫୧ ଘଣ୍ଟା ୪୨ ମିନିଟ୍ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଜାନୁଆରୀ ୨୮ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଭୟ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସହିତ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ୧ରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬-୨୭ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନା ପ୍ରାୟ ୧୩ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୬୩ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଫେବୃଆରୀ ୧୧ରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବିତର୍କର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ରେ ଗୃହ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ।
ବାଚସ୍ପତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଲୋକସଭାର ଉତ୍ପାଦକତା ପ୍ରାୟ ୯୩ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ୧୨ଟି ସରକାରୀ ବିଲ୍ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୯ଟି ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା । ଗୃହରେ ୧୬ ଏବଂ ୧୭ ଏପ୍ରିଲରେ ସମ୍ବିଧାନ (୧୩୧ତମ ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ୨୦୨୬, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଇନ (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ୨୦୨୬ ଏବଂ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍, ୨୦୨୬ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବିତର୍କ ୨୧ ଘଣ୍ଟା ୨୭ ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୧୩୧ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୩ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭାରତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାସହିତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ ତାରିଖରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ନିୟମ ୧୯୩ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଆଲୋଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।
କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଗମ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ ।
ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପରାଜୟ
ସମ୍ବିଧାନ (୧୩୧ତମ ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍, ୨୦୨୬ ଲୋକସଭାରେ ପାରିତ ନହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହେଲା । ବିଲ୍ ସଂସଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଲୋକସଭା ଆସନ ୫୪୩ରୁ ୮୧୬କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ।
ଦୀର୍ଘ ବିତର୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତ ହାସଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ଶାସକ NDA ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ରାଜନୈତିକ ମୁକାବିଲା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ପରାଜୟ ପରେ, ସରକାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଇନ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ସଂଲଗ୍ନ ଆଇନକୁ ଆଗକୁ ନ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।
ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ
ନିଜର ଶେଷ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନକୁ ସଂସଦର ତିନିଟି ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଶାସନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ନୀତି ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଚ୍ଚସଦନ ୧୫୭ ଘଣ୍ଟା ୪୦ ମିନିଟ୍ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୧୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଉତ୍ପାଦକତା ହାସଲ କରିଥିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଚାରି ଦିନିଆ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬-୨୭ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୯୭ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ-ଆମେରିକା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ବଢୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ସମେତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ବିବାଦ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଭାରତର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଚିନ୍ତାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥିଲା ।
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ୧୧୭ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୪୪୬ଟି ଶୂନ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ଉପସ୍ଥାପନ ଏବଂ ୨୦୭ଟି ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା । ଗୃହରେ ହରିବଂଶଙ୍କ ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପୁନଃନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା ।
ରାଜନୈତିକ ପତନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ
ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ସମାପ୍ତ ହେବା ସହିତ, ବିଲ୍ ପରାଜୟର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଅଟକି ରହିଥିବା ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଦୁ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି, ଯାହା 2029 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାକୁ ଆକାର ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଶାସକ ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଭାଜନକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରେ, ଯାହା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, ଶାସନ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ରାଜନୈତିକ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଫଳ': ବିରୋଧୀ ଏକତାର ବିଜୟ କହିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲୋକସଭାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଲା ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସଂସଦର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ: ଆସିବ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, ବିରୋଧ କରିବ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ