ପୂର୍ବତନ ସେନାମୁଖ୍ୟ ମିଛ କହିବେନି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି-ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ
Published : February 10, 2026 at 3:34 PM IST|
Updated : February 10, 2026 at 3:50 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ-2026 ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା ଭିତରେ ଚାଲିଛି । କହିବାକୁ ଗଲେ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଦିନ ଭଲରେ ଚାଲିନି । ବିରୋଧୀ ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧରେ ବାରାମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆ ଯାଉ ନ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଜି ହଙ୍ଗାମା କରିଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନରାଲ ଏମଏମ ନରୱଣେଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆଧାରିତ ପୁସ୍ତକ 'ଫୋର ଷ୍ଟାର୍ସ ଅଫ ଡେଷ୍ଟିନି'ର ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଉପରେ ମିଛ କହିବା ଆରୋପ ଆଣିବା ସହ ଏହି ପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୁସ୍ତକର ପ୍ରକାଶକ ପେଙ୍ଗୁଇନ ରାଣ୍ଡମ ହାଉସ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି, 'ଏମଏମ ନରୱଣେଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଏବେ ବି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ । ଏହାର କୌଣସି କପି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ବା ଡିଜିଟାଲ ପବ୍ଲିସ ହୋଇ ନାହିଁ ବା ବଣ୍ଟନ ବା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ ।'
Hello friends. My book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind pic.twitter.com/VCiLiZOWIi— Manoj Naravane (@ManojNaravane) December 15, 2023
ନରୱଣେଙ୍କ ଟୁଇଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ରାହୁଲ
ଗୃହ ବାହାରେ ମିଡିଆ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜେନରାଲ ଏମଏମ ନରୱଣେଙ୍କ 2023ରେ ସୋସିଆଲ ମି଼ଡିଆ Xରେର ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ନରୱଣେଙ୍କ ଟୁଇଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ‘ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ ଗଣ । ମୋର ପୁସ୍ତକ ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ । କେବଳ ଲିଙ୍କକୁ ଅନୱସରଣ କରନ୍ତୁ । ଖୁସିରେ ପଢିବା, ଜୟ ହିନ୍ଦ ।’ ରାହୁଲ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ‘ଏହା ନରୱଣେଙ୍କ ଟୁଇଟ । ହୁଏତ ନରୱଣେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନାହିଁ । କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶକ ପେଙ୍ଗୁଇନ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି । ଉଭୟ ସତ୍ୟ କହି ପାରିବେ ନାହିଁ ।’
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ପେଙ୍ଗୁଇନ କହୁଛି, ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମାଜନରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ନରୱଣେ କହିଥିଲେ, ‘ଦୟାକରି 2023ରେ ମୋର ପୁସ୍ତକ କିଣନ୍ତୁ । ମୁଁ ପେଙ୍ଗୁଇନ ଅପେକ୍ଷା ନରୱଣେ ଜୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରେ । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ନରୱଣେ ଜୀ ପୁସ୍ତକରେ ଏପରି କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ କିଏ ସତ କହୁଛନ୍ତି -ପେଙ୍ଗୁଇନ ନା ନରୱଣେ ।’
#WATCH | On Delhi Police files FIR to investigate alleged circulation of former Army chief General MM Naravane's (Retd) unpublished book, LoP Lok Sabha Rahul Gandhi says," here is a tweet from mr naravane which says -"just follow the link to my book". the point i am making is -… pic.twitter.com/zeHbtzJpjJ— ANI (@ANI) February 10, 2026
କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶକ ପେଙ୍ଗୁଇନ ରାଣ୍ଡମ ହାଉସ ଇଣ଼୍ଡିଆ
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର ପୁସ୍ତକର ପ୍ରକାଶକ ସୋସିଆଲ ମାଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, 'ସାଧାରଣରେ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟିଂକୁ ଦେଖି ପେଙ୍ଗୁଇନ ରାଣ୍ଡମ ହାଉସ ଇଣ଼୍ଡିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, କେବଳ ଆମ ପାଖରେ ଇଣ଼଼୍ଡିଆନ ଆର୍ମିର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଜେନରାଲ ମନୋଜ ମୁକୁନ୍ଦ ନରୱଣେଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ପୁସ୍ତକ 'ଫୋର ଷ୍ଟାର୍ସ ଅଫ ଡେଷ୍ଟିନ'ର ପବ୍ଲିସିଂ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି । ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିହାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏହି ପୁସ୍ତକ ଏବେ ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇ ନାହିଁ । ପେଙ୍ଗୁଇନ ରାଣ୍ଡମ ହାଉସ ଇଣ୍ଡିଆର ପୁସ୍ତକର କୌଣସି କପି ପ୍ରିଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ଫର୍ମ ପବ୍ଲିସ, ବଣ୍ଟନ, ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ।’
ପେଙ୍ଗୁଇନ ରାଣ୍ଡମ ହାଉସ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି, ‘ଏବେ ଏହାର ସର୍କୁଲେଶନରେ କୌଣସି କପି କୌଣସି ଫର୍ମାଟରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା କପିରାଇଟର ଉଲ୍ଲଘଂନ ଅଟେ । ବେଆଇନ ଭାବେ ଏବଂ ଅନୁମତି ବିନା ପ୍ରଚାକ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ’
