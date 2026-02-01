BUDGET 2026: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟରେ ବିରାଟ ବୃଦ୍ଧି, ₹7.84 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଆବଣ୍ଟନ
2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟରେ ₹7,84,678 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 15.3 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ।
Published : February 1, 2026 at 6:10 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର ସଂସଦରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2026ରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟନରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ସରକାର 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ₹7,84,678 କୋଟିର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ ₹6,81,210 କୋଟି ତୁଳନାରେ 15.3 ପ୍ରତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି ।
ମୋଟ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ₹2,19,306 କୋଟି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ରାଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ₹5,53,668 କୋଟି ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପେନସନ ପାଇଁ ₹1,71,338 କୋଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧୀନରେ ବିମାନ ଏବଂ ଏରୋ ଇଞ୍ଜିନ ପାଇଁ ₹63,733 କୋଟି ରଖାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ନୌସେନା ନୌବାହିନୀ ପାଇଁ ₹25,023 କୋଟି ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଛି ।
ସରକାର 2025-26 ରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ₹6,81,210 କୋଟି ଆବଣ୍ଟିତ କରିଛନ୍ତି । ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ₹1,80,000 କୋଟି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ₹1,86,454 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ।
ତାଙ୍କ ବଜେଟ ଭାଷଣରେ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବେସାମରିକ, ତାଲିମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଅଂଶ ଉପରେ ମୌଳିକ ସୀମା ଶୁଳ୍କରୁ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ମରାମତି କିମ୍ବା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବିମାନ ଅଂଶ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା କଞ୍ଚାମାଲ ଉପରେ ମୌଳିକ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ବଜେଟ୍ 2026ରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଘୋଷଣା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ମହାକାଶ ଶିଳ୍ପକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ 2026 ବଜେଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ₹1.54 ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦନ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1.27 ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା 2014-15 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 46,429 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ₹23,622 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଥିଲା ।
2024 ମସିହାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାର ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦନ ₹1.26 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନି ₹21,083 କୋଟି ହାସଲ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆଡକୁ ଗତିଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅତି କମରେ 65 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ ଭାବେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ଉତ୍ପାଦନର 77 ପ୍ରତିଶତ ଅବଦାନ ରଖନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପ କରିଡର ₹9,145 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ନିବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିଛି । ଏହି ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 462 କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 788 ଶିଳ୍ପ ଲାଇସେନ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଶିଥିଳ FDI ନିୟମ, ଉତ୍ପାଦନ-ସଂଯୋଜିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ (PLI) ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ରପ୍ତାନି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ।
