ସୀମାରେ ଜଳିଲା ଦୀପ, ସେନା ପାଳିଲେ ଆଲୋକର ପର୍ବ
ଗୁଳି ଗୋଳା ନୁହେଁ ସୀମାରେ ଫୁଟିଲା ବାଣ । ଦୀପ ଜଳାଇ ଆଲୋକର ପର୍ବ ପାଳିରେ ସୈନିକ ।
Published : October 20, 2025 at 12:47 PM IST
ଜୟପୁର: ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବମୁଖର ସମଗ୍ର ଦେଶ । ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳା, ଦୀପ, ରଙ୍ଗୋଲିରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଘର । ମିଠା ଖୁଆଇ ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଆନନ୍ଦରେ ପରିବାର ସହ ଉତ୍ସବ ପାଳୁଛନ୍ତି ଲୋକେ । କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଆମମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୀମାରେ ରାତିଦିନ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ସୈନିକ । ସୀମାରେ ନିୟୋଜିତ ସେନାମାନେ ସୀମାରେ ପାଳିଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ।
ସୀମାରେ ଜଳିଲା ଦୀପ:
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୀମାନ୍ତ ପୋଷ୍ଟରେ ବିଏସଏଫ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସୈନିକମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି । ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଳିଗୋଳା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଦୀପ ଜାଳି ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ସୈନିକ । ଦୀପର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଉଠିଛି ସୀମା । ଏନେଇ ସୈନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ପାଇଁ, ସୀମା ହେଉଛି ଘର । ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଯେ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିପାରିବେ ।"
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ପ୍ରଥମ ଦୀପାବଳି:
ଅପରସେନ ସିନ୍ଦୂରର ସଫଳତା ସେନାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ, ସାହସିକତା, ରଣନୀତିକ ଦକ୍ଷତା ଓ ଧୌର୍ଯ୍ୟ ଗାଥା ବହନ କରେ । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଦିଓ୍ବାଲି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୈନିକମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗର୍ବ, ସନ୍ତୋଷ ଓ ଦେଶଭକ୍ତିର ଚମକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । BSF ଅଧିକାରୀ ସବାଇ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, " ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଜୋସ ଭରି ଦେଇଛି । ଏହି ଦୀପାବଳି ଆମ ପାଇ ବିଜୟ ଓ ସଚେତନତାର ପ୍ରତୀକ ।"
ସୀମାନ୍ତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ:
ସୀମାରେ ବିଏସଏଫ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳିଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି । କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ପକାଇ, ହାତରେ ମହମବତୀ ଧରି ସୀମାରେ ପାଳିଥିଲେ ପର୍ବ । ମହିଳା ସୈନିକମାନେ ସୀମାନ୍ତ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଦୀପ ଜାଳି, ଆତସବାଜି ଫୁଟାଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଯେ "ଆମେ କେବଳ ଘରର ଝିଅ ନୁହଁ, ବରଂ ଦେଶର ଝିଅ । ଆମର ସତର୍କତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଦେଶର ଦୀପ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଜଳେ ।" ମହିଳା ସୈନିକମାନେ କୁହନ୍ତି, " ଏପରି ଅବସରରେ ଘରର ମନେ ପଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ ଯେ ଦେଶବାସୀ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଦୀପାବଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ।"
#WATCH | URI Baramulla, Jammu and Kashmir: Indian Army jawans celebrated #Diwali with locals of Gohallan Village along the LoC yesterday. pic.twitter.com/SzOeLVmI9z— ANI (@ANI) October 20, 2025
#WATCH | Tangdhar, J&K: Indian army families celebrate Diwali with children in the LoC Tangdhar Sector. The children show appreciation for the army's role in computer education. pic.twitter.com/SioH3s88ZK— ANI (@ANI) October 20, 2025
ଜୈସଲମେର ସୀମା ଓ ଏଲଓସିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସୈନିକ । ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବାରମୂଳା ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତରେ ଦୀପ ଜଳାଇ, ମିଠା ଖୁଆଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ସେନାମାନେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏଲଓସି ପୁଞ୍ଛ, ଅଖନୁର ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସୈନିକମାନେ ଆଲୋକର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ