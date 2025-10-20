ETV Bharat / bharat

ସୀମାରେ ଜଳିଲା ଦୀପ, ସେନା ପାଳିଲେ ଆଲୋକର ପର୍ବ

ଗୁଳି ଗୋଳା ନୁହେଁ ସୀମାରେ ଫୁଟିଲା ବାଣ । ଦୀପ ଜଳାଇ ଆଲୋକର ପର୍ବ ପାଳିରେ ସୈନିକ ।

SF soldiers celebrate Diwali by lighting candles at the Jaisalmer border
SF soldiers celebrate Diwali by lighting candles at the Jaisalmer border
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 20, 2025 at 12:47 PM IST

2 Min Read
ଜୟପୁର: ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବମୁଖର ସମଗ୍ର ଦେଶ । ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳା, ଦୀପ, ରଙ୍ଗୋଲିରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଘର । ମିଠା ଖୁଆଇ ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଆନନ୍ଦରେ ପରିବାର ସହ ଉତ୍ସବ ପାଳୁଛନ୍ତି ଲୋକେ । କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଆମମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୀମାରେ ରାତିଦିନ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ସୈନିକ । ସୀମାରେ ନିୟୋଜିତ ସେନାମାନେ ସୀମାରେ ପାଳିଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ।

BSF Soldiers Celebrate Diwali at Indo Pak border (ETV Bharat)

ସୀମାରେ ଜଳିଲା ଦୀପ:

ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୀମାନ୍ତ ପୋଷ୍ଟରେ ବିଏସଏଫ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସୈନିକମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି । ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଳିଗୋଳା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଦୀପ ଜାଳି ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ସୈନିକ । ଦୀପର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଉଠିଛି ସୀମା । ଏନେଇ ସୈନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ପାଇଁ, ସୀମା ହେଉଛି ଘର । ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଯେ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିପାରିବେ ।"

BSF Soldiers Celebrate Diwali at Jaisalmer border
BSF Soldiers Celebrate Diwali at Jaisalmer border
BSF Soldiers celebrate Diwali with crackers at Jaisalmer border
BSF Soldiers celebrate Diwali with crackers at Jaisalmer border

ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ପ୍ରଥମ ଦୀପାବଳି:

ଅପରସେନ ସିନ୍ଦୂରର ସଫଳତା ସେନାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ, ସାହସିକତା, ରଣନୀତିକ ଦକ୍ଷତା ଓ ଧୌର୍ଯ୍ୟ ଗାଥା ବହନ କରେ । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଦିଓ୍ବାଲି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୈନିକମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗର୍ବ, ସନ୍ତୋଷ ଓ ଦେଶଭକ୍ତିର ଚମକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । BSF ଅଧିକାରୀ ସବାଇ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, " ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଜୋସ ଭରି ଦେଇଛି । ଏହି ଦୀପାବଳି ଆମ ପାଇ ବିଜୟ ଓ ସଚେତନତାର ପ୍ରତୀକ ।"

SF soldiers celebrate Diwali by lighting candles at the Jaisalmer border
SF soldiers celebrate Diwali by lighting candles at the Jaisalmer border
Lady BSF soldiers worshipping God on Diwali
Lady BSF soldiers worshipping God on Diwali

ସୀମାନ୍ତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ:

ସୀମାରେ ବିଏସଏଫ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳିଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି । କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ପକାଇ, ହାତରେ ମହମବତୀ ଧରି ସୀମାରେ ପାଳିଥିଲେ ପର୍ବ । ମହିଳା ସୈନିକମାନେ ସୀମାନ୍ତ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଦୀପ ଜାଳି, ଆତସବାଜି ଫୁଟାଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଯେ "ଆମେ କେବଳ ଘରର ଝିଅ ନୁହଁ, ବରଂ ଦେଶର ଝିଅ । ଆମର ସତର୍କତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଦେଶର ଦୀପ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଜଳେ ।" ମହିଳା ସୈନିକମାନେ କୁହନ୍ତି, " ଏପରି ଅବସରରେ ଘରର ମନେ ପଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ ଯେ ଦେଶବାସୀ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଦୀପାବଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ।"

BSF soldiers celebrate Diwali at Jaisalmer border
BSF soldiers celebrate Diwali at Jaisalmer border

ଜୈସଲମେର ସୀମା ଓ ଏଲଓସିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସୈନିକ । ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବାରମୂଳା ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତରେ ଦୀପ ଜଳାଇ, ମିଠା ଖୁଆଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ସେନାମାନେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏଲଓସି ପୁଞ୍ଛ, ଅଖନୁର ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସୈନିକମାନେ ଆଲୋକର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

JAISALMER BORDER
DIWALI AT INDIA PAKISTAN BORDER
DIWALI 2025
ARMY DIWALI CELEBRATION
BSF SOLDIERS DIWALI CELEBRATION

