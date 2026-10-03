ପଞ୍ଜାବ ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ଡ କଲା ବିଏସଏଫ, 2 ପାକିସ୍ତାନ ନାଗରିକ ମୃତ
ବିଏସଏଫର ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଜଣକ ପାକିସ୍ତାନ ଆଡ଼କୁ ଫେରିଯିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।
Published : October 3, 2026 at 7:51 AM IST
ତରନ ତାରନ: ପଞ୍ଜାବର ତରନ ତାରନ ସେକ୍ଟର ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାନ୍ତରେ ଏକ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ବିଏସଏଫ। ଗତ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଭାରତୀୟ ସୀମା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ମୁତୟନ ଥିବା ବିଏସଏଫ ଯବାନ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ସୀମା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଏସଏଫର ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଜଣକ ପାକିସ୍ତାନ ଆଡ଼କୁ ଫେରିଯିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।
ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଅତୁଲ ସୋନି କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣା ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୧୨ଟା ସମୟରେ ରାଜୋକେ ସୀମାନ୍ତ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ବିଏସଏଫ ଯବାନ ମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ଚଟ୍ଟାନୱାଲା ଅଞ୍ଚଳରୁ ତିନି ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସୀମା ଆଡ଼କୁ ମାଡି ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଯବାନମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ସହ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ନ ଅଟକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ।"
ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଅନୁଭବ କରି ବିଏସଏଫ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଦୁଇ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଜଣକ ଖସି ପଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ଚେତାବନୀକୁ ଖାତିର ନକରିବାରୁ ଯବାନ ମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମୃତ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ଥିଲେ। ଗତ ସାତ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତରନ ତାରନରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟଣା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି । ସୀମାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ନିକଟରୁ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ବିଏସଏଫ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିସ୍ତୃତ ଆଧିକାରିକ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଘଟଣାର ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଏବଂ ନିହତ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ସୂଚନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ବିଏସଏଫ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 'ବ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା' ନେଇ ଆଲୋଚନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁନିଆ କହୁଛି ‘ହିରୋ’: କିଏ ଏହି ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପଟେନ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛର ? ଇସ୍ରାଏଲଠୁ ଆମେରିକା କରୁଛି ସଲାମ