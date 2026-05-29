ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦରୁ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, 6 ଜଣଙ୍କୁ ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା
ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଏହା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି ।
Published : May 29, 2026 at 8:56 PM IST
ବିଜୟପୁରା (କର୍ଣ୍ଣାଟକ): ଦୀର୍ଘଦିନର ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦରୁ ଏକ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ନର ସଂହାର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । 2 ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦରୁ 6 ଜଣଙ୍କୁ ନୃଶଂସ ଭାବେ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଜୟପୁରା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୀମାଥିରାର ଗୋବିନ୍ଦପୁରା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି । ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି ।
ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋବିନ୍ଦପୁରା ଗ୍ରାମର ନିରାଲେ ଓ ଗୋଲଗି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ରହିଆସିଥିଲା । ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦରୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଜି 6 ଜଣଙ୍କୁ ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ମୃତକ ମାନେ ହେଲେ ଚନ୍ଦୁ ନିରାଲେ, ଦୁଣ୍ଡପ୍ପା ରେଭାନାସିଦାପ୍ପା ନିରାଲେ, ଶିବପୁତ୍ର ରେଭାନାସିଦାପ୍ପା ନିରାଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନିରାଲେ, ରାହୁଲ ନିରାଲେ, ସମର୍ଥ ନିରାଲେ ଓ ସବିର ନଦାଫ ।
ଅପ୍ପୁଗୌଡ଼ା ପାଟିଲ ଓ ରେଭନ୍ନାସିଦପ୍ପା ନିରାଲେଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜମିକୁ ନେଇ ଭୀଷଣ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । କିଛିଦିନ ତଳେ ଏହି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ଆଜି ନିରାଲେଙ୍କ ପରିବାର ପୁଣି ସେହି ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମାନେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ଗୁ୍ଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଚଦାଚନ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଚଦାଚନ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ସୀମାରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ମୋଟ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଆମର ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି, ପୋଲିସ କହିଛି ।