କାଙ୍କେରରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବର୍ବର କାଣ୍ଡ; ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ, ଚାରି ଡିଆରଜି ଯବାନ ସହିଦ

ଛତିଶଗଡ଼ କାଙ୍କେରରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଚାରି ଜଣ ଯବାନ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଇ ଘଟଣାରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

Brutal Maoist attack in Kanker IED blast four DRG jawans martyred
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 2, 2026 at 7:15 PM IST

କାଙ୍କେର: ଛତିଶଗଡ଼ର କାଙ୍କେର ଏବଂ ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାରେ ଡିମାଇନିଂ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଏକ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ତିନି ଜଣ ଡିଆରଜି ଯବାନ ସହିଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଆହତ ସୈନିକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାୟପୁର ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଛୋଟେବେଠିଆ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଆଇଇଡିଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଡିଆରଜି ଟିମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଡିମାଇନିଂ ଅପରେସନ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଇ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।

4 ଜଣ ଡିଆରଜି ଯବାନ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି

କାଙ୍କେର ଏସପି ନିଖିଲ ରାଖେଚା କହିଛନ୍ତି ଯେ, କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲାର ଛୋଟେବେଠିଆ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଞ୍ଚଳର କୋରୋସ୍କୋଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯବାନମାନେ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଡିମାଇନିଂ କରୁଥିଲେ । ଏହା ନାରାୟଣପୁର ଏବଂ କାଙ୍କେର ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ । ଡିମାଇନିଂ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଆଇଇଡି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । କାଙ୍କେର ଡିଆରଜିର ତିନି ଜଣ ଯବାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ସହିଦ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଯବାନ ରାୟପୁରରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ।

"ଡିମାଇନିଂ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ କାଙ୍କେର ଡିଆରଜିର ଚାରି ଜଣ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁଖରାମ ଭଟି, କନଷ୍ଟେବଳ କୃଷ୍ଣ କୋମରା ଏବଂ କନଷ୍ଟେବଳ ସଞ୍ଜୟ ଗଡପାଲେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ଜଣେ ଆହତ ଯବାନ, କନଷ୍ଟେବଳ ପରମାନନ୍ଦ କୋମରାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାୟପୁର ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା," କାଙ୍କେରର ପୋଲିସ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନିଖିଲ ରାଖେଚା କହିଛନ୍ତି ।

ବସ୍ତର ଆଇଜି ସୁନ୍ଦରରାଜ ପିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ବସ୍ତର ରେଞ୍ଜ ପୋଲିସ ମହାନିରୀକ୍ଷକ ସୁନ୍ଦରରାଜ ପଟ୍ଟିଲିଙ୍ଗମ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀ କ୍ୟାଡରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ବସ୍ତର ରେଞ୍ଜରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଶହ ଶହ ଆଇଇଡି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି । ଆଜିର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣାରେ, କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଦଳ ଏକ ଆଇଇଡି ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଚାରି ଜଣ ଯବାନ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ ।

"ଡିମାଇନିଂ ସମୟରେ ଏକ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁଖରାମ ଭଟି, କନଷ୍ଟେବଳ କୃଷ୍ଣ କୋମରା ଏବଂ କନଷ୍ଟେବଳ ସଞ୍ଜୟ ଗଡପାଲେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ । ଚତୁର୍ଥ କନଷ୍ଟେବଳ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ରାୟପୁର ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହାସହ ସହିଦ ଯବାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି," ସୁନ୍ଦରରାଜ ପି, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ, ବସ୍ତର ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

