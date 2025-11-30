ଚାରି ମହଲା କୋଠାରେ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ; ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମେତ ଚାରି ଜୀବନ୍ତ ଜଳିଗଲେ
ଏକ 4 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ନ ଥିବା ମୃତ ଦେହକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଶବଗୃହରେ ରଖାଯାଇଛି ।
Published : November 30, 2025 at 1:56 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଉଥ ଦିଲ୍ଲୀର ଟିଗ୍ରି ଏେନ୍ସନ ଇଲାକାରେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଯାଇଛି। ଏକ 4 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପ଼ଡିଛି । ଏଥିରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମୃତକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘର ମାଲିକ ଜିମ୍ମି (38) ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅନୀତା (40) ଅଛନ୍ତି । ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ନାଁ ମମତା (40) ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ତାଙ୍କ ଶରୀରର 25 ପ୍ରତିଶତ ପୋଡି ଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ମୃତାହତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ନ ଥିବା ମୃତ ଦେହକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଶବଗୃହରେ ରଖାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମ ଏବଂ ଫରେନସିକ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ,ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7ଟାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ଼୍ଡ ଘଟିଥବା ଅନୁମାନ କର।ଯାଉଛି ।
ଘର ମାଲିକ ଓ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଜୀବନ୍ତ ଜଳିଗଲେ
ଚନା ମିଳିବା ପରେ 5ଟି ଦମକଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥ଼ମେ ଅଗ୍ନଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ତିନୋଟି ମୃତ ଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । 2 ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ କୋଠରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଡକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
ଅଗ୍ନଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନିଆଁକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଜଣା ନ ପଡିଥିଲେ ହେଁ ତଳ ମହଲାରେ ଚପଲ ଏବଂ ସାର ଦୋକାନ ଥିବାରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାରି ମହଲାକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ।
ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କୋଠାରୁ ଖୁବ ଜୋରରେ ଧୁଆଁ ବାହିରିଥିଲା । ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନାୟ କିଛି ଲୋକ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।
