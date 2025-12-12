ଭିଣେଇଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ଆଇଆଇଟି ଛାତ୍ର, 3 ବର୍ଷ ପରେ ଊଉଣୀ ଖୋଲିଲେ ପୋଲ୍
ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧରି 3 ବର୍ଷ ହୃଦରୋଗ ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତର ଭାବେ କାମ କରି ଆସୁଥଲେ । ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଭଉଣୀ ଏନେଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଲଳିତପୁର: ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧରି ଡାକ୍ତର । ପୁଣି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ! ମାସେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ମାସ ନୁହେଁ, ପୁରା 3 ବର୍ଷ ହୃଦରୋଗ ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତର ଭାବେ କାମ କରି ଆସୁଥଲେ । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଥିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନା ଥିଲା ଅସଲି ନାମ । ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଆଜିଯାଏ ସେ କେବେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହର ଘେରକୁ ଆସି ନ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଏହି ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ନ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ଆଜି ବି ସେ ଡାକ୍ତର ଭାବେ କାମ କରୁଥାନ୍ତେ । ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ଲଳିତଗିରି ମେଡିକାଲ କଲେଜର କାର୍ଡିଓଲଜି ବିଭାଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ।
ଭିଣୋଇଙ୍କ ନାଁରେ ଡାକ୍ତର ସାଜିଥିଲେ ଶଳା
ଡାକ୍ତର ରାଜୀବ କୁମାର ଗୁପ୍ତା ନାମରେ ସେ ତିିନି ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ । ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଅର୍ଥାତ ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଏ ନେଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଡିଗ୍ରୀକୁ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏଠାରେ ଚାକିରୀ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର । ଅର୍ଥାତ ଭିଣୋଇଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଶଳା ବନିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଆଉ କରୁଥିଲେ ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା । ଭଉଣୀ କହିଥିଲେ, ଖାଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନୁହେଁ, ନାଁ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର । ତାଙ୍କ ଭାଇ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି ।
ଡାକ୍ତର ଭଉଣୀଙ୍କର ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯାଞ୍ଚ । ଏପଟେ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ନକଲି ଡାକ୍ତର । ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଆହୁରି ଚମକାଇବା ପରି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସାଗର ଜିଲ୍ଲାର କସ୍ବା ଖୁରଇର ବାସିନ୍ଦା ସୋନିଆ ସିଂହ । 2025 ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ସୋନିଆ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ରାଜୀବ କୁମାର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ନାମକୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । MBBS ଏବଂ MDର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର । ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆମେରିକାର ଏକ ବଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ ସହିତ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟପ୍ରମାଣ ଭାବେ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଫଟୋକୁ ମିଳାଇ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ବାହାର କରିବା ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ସନ୍ତାନଙ୍କ ସାଂଜ୍ଞା ବଦଳେଇଛନ୍ତି
ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନକଲି ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବା ରୋଗୀଙ୍କର ମେଡିକାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅସଲି ନାଁ ହେଉଛି ଅଭିନବ ସିଂହ । ସେ ଲଳିତପୁର ତାଲାପୁରର ବାସିନ୍ଦା । ସେ ତାଙ୍କର ଭିଣୋଇଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଠାରେ ଡାକ୍ତର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଅଭିନବ ଜଣେ ଆଇଆଇଟିଆନ ଅଟନ୍ତି । ସେ ଖଡଗପୁର ଆଇଆଇଟିର ଛାତ୍ର । ଏପରିକି ସେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସାଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କାଗଜପତ୍ରରେ ବଦଳେଇ ସାରିଛନ୍ତି ।
ସରକାରୀ ଚାକିରୀ କରିଥିଲେ ନକଲି ଡାକ୍ତର
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ କରିଥିଲେ । ସେ ଚେନ୍ନାଇରେ କଷ୍ଟମ ଅଫିସର ଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । 2022ରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନାଶନାଲ ହେଲଥ ମିଶନ ଅଧୀନରେ କାର୍ଡିଓଲଜି ଏବଂ ଜେନେରାଲ ମେଡିସିନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଭିଣୋଇଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେଖାଇ 2022 ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଏଠାରେ ଜଏନ କରଥିଲେ । ଏଠାରେ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ସେ ମାସକୁ ଦେଢ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ।
ଅଭିନବ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତିଦିନ 50 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ । ଏହି ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅତି କମରେ 20 ହଜାର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲେଣି । ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଅଛି ।
ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ।
