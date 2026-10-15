ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିକୁ ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଡେପୁଟି ହାଇ କମିଶନର ସୁତାପା ଚୌଧୁରୀ
ମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିବା ଶୈଳୀକୁ ଦେଖି ବ୍ରିଟିଶ ଡେପୁଟି ହାଇ କମିଶନର ସୁତାପା ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
Published : October 15, 2026 at 11:37 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ବର ସର୍ବ ବୃହତ ଫିଲ୍ମ ସିଟି 'ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି'ରେ ଥିବା ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀର ବ୍ରିଟିଶ୍ ଡେପୁଟି ହାଇ କମିଶନର ସୁତାପା ଚୌଧୁରୀ । ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିବା ଶୈଳୀକୁ ଦେଖି ସେ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ବୁଲିଲେ ବ୍ରିଟିଶ୍ ଡେପୁଟି ହାଇ କମିଶନର:
ଗତକାଲି (ବୁଧବାର)'ୟୁକେ-ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜନେସ୍ କାଉନସିଲ୍ର 'ଗ୍ରେଟ୍ ନର୍ଥ ମିଶନ୍' (Great North Mission) ଅଧୀନରେ, ସୁତାପା ଚୌଧୁରୀ, ୟର୍କଶାୟରର ମେୟରମାନଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀରେ ୱେଷ୍ଟ ୟର୍କଶାୟରର ମେୟର ଟ୍ରେସି ବ୍ରାବିନ୍ ଏବଂ ୟର୍କ ଆଣ୍ଡ ନର୍ଥ ୟର୍କଶାୟରର ମେୟର ଡେଭିଡ୍ ସ୍କେଥ୍ ସାମିଲ ଥିଲେ । ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧି ଏ.ଭି. ରାଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । 'ହୋଟେଲ ସିତାରା'ରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବୈଠକ ସମୟରେ, ୟୁକେ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ, ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।
ପରେ, ସୁତାପା ଚୌଧୁରୀ, ଟ୍ରେସି ବ୍ରାବିନ୍, ଡେଭିଡ୍ ସ୍କେଥ୍ ଏବଂ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ରୋମାଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ । ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏଠାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଦକ୍ଷତା ଦେଖି ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ।
ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ପ୍ରଶଂସା:
ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ UK ଏବଂ ଭାରତର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନଶୀଳ ସହଯୋଗ ତଥା ଦକ୍ଷତା ଆଦାନପ୍ରଦାନର ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । UK ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଭାରତ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି । ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ସେମାନେ ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଗସ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ବ୍ୟାପକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବିବିଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ।