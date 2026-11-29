ବିହାରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ! ଟଙ୍କା ଗଣି ପାରିଲେନି ବର, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବାହାଘର
ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ବର ପକ୍ଷ ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀ ଫେରାଇ ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଗାଁରୁ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ।
By Dev Raj
Published : November 29, 2026 at 9:21 AM IST|
Updated : November 29, 2026 at 10:34 AM IST
ପାଟନା: ବିବାହରେ ମିଳିଥିବା ଟଙ୍କା ଗଣି ନପାରିବାରୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ବାହାଘର । ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବିହାରର ସାରଣ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଢୌରା ଥାନା ଅଧୀନ ମୁବାରକପୁର ଗାଁରେ । ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଥିଲା ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ପୋଲିସର ସହାୟତାରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା । ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ବର ପକ୍ଷ ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀ ଫେରାଇ ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଗାଁରୁ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ।
ଉପହାର ଟଙ୍କା ଗଣି ପାରିଲେନି ବର
ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ମକେର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଦଦନପୁର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ରାହୁଲ କୁମାରଙ୍କ ମୁବାରକପୁର ଗାଁର ଶିବରାତଙ୍କ ଝିଅ ସହ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା । ରାହୁଲ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍କୁଲରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ କରିଥିବା ନେଇ ବରପକ୍ଷ କନ୍ୟାପକ୍ଷକୁ କହିଥିଲେ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିବାହ ତାରିଖ ଦିନ ବରପକ୍ଷ କନ୍ୟାଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାର ସମୟ ଆସିଥିଲା । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଭଲ ପରିମାଣର ନଗଦ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଆନନ୍ଦିତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ପକେଟରେ ଟଙ୍କା ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିବା ପାଇଁ ଥଟ୍ଟା କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ମଜାରେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନି ଟଙ୍କା ଗଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିହାରରେ ଛାତିଥରା ଘଟଣା: କେସ୍ ନଉଠାଇବାରୁ, ଛାତରୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଠେଲିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ
ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଗଣି ପାରିନଥିଲେ । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା କନ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଥିଲା । ସେ ରାହୁଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ ନିଜର ଆଶଙ୍କା ବିଷୟରେ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ।
ବାପା ଶିବରାତ କହିଛନ୍ତି "ମୋ ଝିଅ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ଯିଏ ମୁଠାଏ ଟଙ୍କାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଗଣି ପାରୁନାହିଁ ସେହି ବର ମୋର ଭରଣପୋଷଣ କେମିତି କରିବ ? ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଗଢ଼ିବ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବ? ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ତା କଥାରେ ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିହାରରେ ବେଆଇନ ବାଣ ତିଆରି ବେଳେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ, 4 ମୃତ୍ୟୁ !
ଏହାପରେ କନ୍ୟା ନିଜ ଶାଶୂଘରକୁ ବର ସହିତ ଯିବାକୁ ମନା କରିଦେବା ପରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବିବାହରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ଓ ଉପହାର ଫେରସ୍ତ ଦାବି କରିବାରୁ ବିବାଦ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। କନ୍ୟା ପରିବାର, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ବରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ହିସାବ ସମାଧାନ ହେବା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ।
ଏହାପରେ ମଢୌରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସାଇ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରାଇଥିଲା। ବିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ବରଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କନ୍ୟା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବୁଝାଇଥିଲା।
ଥାନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ବିନା କୌଣସି ମାରପିଟ୍ ଓ ଝଗଡ଼ାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହମତିରେ ବିବାହକୁ ରଦ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।