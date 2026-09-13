ETV Bharat / bharat

ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୁଟିନଙ୍କ ଆରସ ସେନେଟ୍ ଏବଂ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ହୋଙ୍ଗକି କାର୍; ଗାଡି ନୁହେଁ, 'ଚଳନ୍ତା ଦୁର୍ଗ'

ଆଡଭାନ୍ସଡ଼ ଏବଂ ହାଇ-ଟେକ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ସରେ ତିଆରି ପୁଟିନଙ୍କ କାର ଦାମ 5.5 କୋଟି ରହିଛି । ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ କାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ  ପ୍ରାୟ ୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

brics summit putin aurus senat
ପୁଟିନଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେନସିଆଲ କାର ଆରସ୍ ସେନେଟ (AFP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 13, 2026 at 7:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଋଷ ରାଷ୍ଚ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିଶେଷ କାର ସହ ଆସିଥିଲେ । ପୁଟିନ ନିଜର ପ୍ରେସିଡେନସିଆଲ କାର ଆରସ୍ ସେନେଟ (Aurus Senat) ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର Hongqi N701 ସହ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ । ପୁଟିନଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କାରରେ ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସହ ଖୁବ ଲଗଜ୍ୟୁରିଅସ ମଧ୍ୟ । ଆସନ୍ତୁ, ଉଭୟଙ୍କ କାରର ବିଶେଷତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

ପୁଟିନଙ୍କ ଆରସ ସିନେଟ-ଏହା ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିବା ବୁଲେଟପ୍ରୁଫ ଲିମୋଜିନ (Limousine) କାର ଅଟେ । ଆରସ ସେନେଟ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ତଥା ସୁରକ୍ଷିତ ଗାଡି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ଆରସ ମୋଟର୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଆରସ ମୋଟର୍ସ ରୁଷର ସରକାରୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା NAMI, Sollers JSC ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) Tawazun Holdingର ଏକ ଯୌଥ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଟେ ।

ଏହି ଲିମୋଜିନ 2018ରେ କୋର୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧୀନରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । 'ଚକ ଉପରେ ଦୁର୍ଗ' ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି କାର ସରକାରୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଲଗଜୁରୀ ଏବଂ ସୁସଜ୍ଜିତ କାର ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ରୁଷ ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ । ଏହାର ଡିଜାଇନ 1945ରେ ସୋଭଏତ ଯୁଗର ZIS-110 ଲିମୋଜିନରୁ ପ୍ରେରିତ ।

କାରର ଦାମ: ଏହି କାରର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏଡିସନ ଦାମ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇ ପାଖାପାଖି 2.5କୋଟି ରହିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିଶେଷ କାର ଯାହା ପୁଟିନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏହାର ଦାମ 5.5 କୋଟି ଅଟେ । କାରଣ ଏଥିରେ ଆଡଭାନ୍ସଡ଼ ଏବଂ ହାଇ-ଟେକ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ସ ଯୋ଼ଡା ଯାଇଛି ।

ପୁଟିନଙ୍କ ଆରସ ସେନେଟର ବିଶେଷତ୍ୱ

ଆରସ ସେନେଟରେ 4.4 ଲିଟର ଟୁଇନ ଟର୍ବୋ V8 ଇଞ୍ଜନ ରହିଛି । ଏଥିସହିତ ହାଇବ୍ରିଡ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗିଛି । 9-ସ୍ପିଡ ଅଟୋମେଟିକ ଗିୟରବକ୍ସ ଜରିଆରେ ପାଖାପାଖି 598 ହର୍ସପାୱାର ଏବଂ 880Nmର ଟାର୍କ ଦେଇଥାଏ । ସର୍ବାଧିକ ସ୍ପିଡ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 160 କିିମି ରହିଛି । 9 ସେକେଣ୍ଡରେ 0ରୁ 100 କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ଛୁଇଁପାରେ । କାରର ଲମ୍ବା 5630 mm ଏବଂ ଚଉଡା 2,000 mm ରହିଛି । ଏହାର ହୁଇଲ ବେସ୍ 3,300 mm ଅଟେ ।

ଏହା କାରରୁ 2024ରେ ଅପଗ୍ରେଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଆରସ୍ ସେନେଟକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ଏହା VR-10 ବାଲାଷ୍ଟିକ ସିଲ୍ଡରେ ସଜ୍ଜିତ ଯାହା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ କେମିକାଲ ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରେ । ଏହି କାର ପାଣିରେ ଭାସି ପାରିବ । ଏହା ଏପରି ଡିଜାଇନରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ । ଏହା ବୁଲେଟପ୍ରୁଫ ଏବଂ ଏହାର ବିସ୍ଫୋରଣ ରୋଧୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି । ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରିମିୟମ ଲେଦର, ଉଡ୍ ଟ୍ରିମ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସେଟଅପ ସହିତ ଏକ ଭବ୍ୟ କ୍ୟାବିନ ରହିଛି, ଯାହା ସବୁ ପ୍ରକାର ପାଣିପାଗରେ କାମ କରିବା ପାଇ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ।

ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ Hongqi N701

ଚୀନର ଐତିହାସିକ ଲଗଜ୍ୟୁରି ବ୍ରାଣ୍ଡ ହୋଙ୍ଗକି ଯାହାର ଅର୍ଥ ରେଡ ଫ୍ଲାଗ ଦ୍ୱାରା ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ Hongqi N701 କାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ । ୧୯୫୮ରେ FAW ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ସମୟରୁ ହିଁ ଚୀନର ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ଯୋଡ଼ିହୋଇ ରହିଛି।

କଣ ରହିଛି କାରର ବିଶେଷତ୍ୱ

ଏହି କାରର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ ୫.୫ ମିଟର (ପ୍ରାୟ ୧୮ ଫୁଟ) ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ହୋଙ୍ଗକିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଡ଼ ଗ୍ରିଲ୍ ଏବଂ ରେଡ୍-ଫ୍ଲାଗ୍ ଲୋଗୋ ଲାଗିଛି । ଏହା ଦମଦାର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୁକ୍ ଦେଇଥାଏ।

କାରର ମୂଲ୍ୟ: ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ଯଦିଓ କେତେକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଏହାର ଦାମ୍ ଏହାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା କବଚ: ଏହି କାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଛି । ତଥାପି ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏହି ଲିମୋଜିନ୍ କାର ମଲ୍ଟି-ହିଟ୍ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଗ୍ଲାସ୍, ମଜବୁତ୍ ବଡିୱର୍କ ଏବଂ ରନ୍-ଫ୍ଲାଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଟାୟାରରେ ସଜ୍ଜିତ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବ୍ରିକ୍ସ ଗାଲା ଡିନର୍‌କୁ ଆସିଲେନି ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ, କାରଣ କ'ଣ ?

TAGGED:

PUTIN XI JINPING PRESIDENTIAL CAR
XI JINPING HONGQI N701 FEATURES
BRICS SUMMIT 2026
ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ
PUTIN AURUS SENAT FEATURES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.