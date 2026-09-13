କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ୍ସ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ନକରନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ, ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା
ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ମହାମାରୀ, ଜଳବାୟୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ସପ୍ଲାଏ ଚେନରେ ଆସୁଥିବା ବାଧକକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅପିଲ୍ ।
Published : September 13, 2026 at 1:56 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ବିଶ୍ବରେ ବଢୁଥିବା ଭୌଗଳିକ ଉତ୍ତେଜନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି । ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡିକ ସହ ଲଢିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ସଭିଏଁ ଏକାଠି ହୋଇ ବିକାଶର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରିକ୍ସ (BRICS) ଦେଶ ଗୁଡିକୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଆଜି(ରବିବାର) ଅଷ୍ଟାଦଶ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ ବୈଠକରେ ଆହ୍ବାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।
ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ‘ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଜରୁରୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ (Critical Mineral)କୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ବାରା ବିକାଶରେ ବାଧା ଆସିପାରେ । ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି. ଜିନପିଙ୍ଗ, ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ, ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମସୁଦ ପେଜୋଶିକୟାନ, ମାଲେସିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନବର ଇବ୍ରାହିମ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରୋବାବୋ ସୁବିୟାନ୍ତୋ ।
#WATCH | BRICS Summit 2026 | Delhi: Prime Minister Narendra Modi poses for a Family Photo with world leaders at Bharat Mandapam on Day 2 of the BRICS Summit.— ANI (@ANI) September 13, 2026
(Source: DD News) pic.twitter.com/JW0iAqFIJb
ନମନୀୟତା, ନବସୃଜନ, ସହଯୋଗ ଓ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ଫୋକସ୍:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆମେ 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛୁ । ସେ ଗୁଡିକ ହେଲା - ନମନୀୟତା, ନବସୃଜନ, ସହଯୋଗ ଓ ସ୍ଥିରତା । ଏଥିପାଇଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିଛୁ । ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳୁ ।
ବିଶ୍ବରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ:
ତେବେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାରା ଦୁନିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି । ମହାମାରୀ, ଜଳବାୟୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବାଧା ସାଜୁଛି । ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେକୌଣସି ସଙ୍କଟ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ।
ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶକୁ କଣ ନିବେଦନ କଲେ ମୋଦି ?
ଏହି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶ ଗୁଡିକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ ହେବାକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି । ଯେପରିକି,
- ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡିକକୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନିବା
- ଆସୁଥିବା ବିପଦ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା
- ଏହାକୁ କିପରି ରୋକିହେବ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଗୁଡିକକୁ ରୋକିବା ଓ ଲଢିବା ପାଇଁ ବ୍ରିକ୍ସ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଅର୍ଲି ୱାର୍ଣ୍ଣିିଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅର୍ଲି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଡାଟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ବ୍ରିକ୍ସ ଲଜିଷ୍ଟିକ ସପ୍ଲାଏ ଚେନର ସହଯୋଗରେ ଆମର ସପ୍ଲାଏ ଚେନକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ବାସଯୋଗ୍ୟ ଓ ମଜବୁତ ହେବାରେ ସହଯୋଗ କରିବ । ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ ସାମ୍ନାରେ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡିକ ସହ ଲଢିବା ପାଇଁ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶ ଏକାଠି କାମ କରିବା ଉଚିତ୍ ।