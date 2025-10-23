ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ; ଭିଡିଓ ଦେଖି 11 ଲାଞ୍ଚୁଆ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କଲେ ନିଲମ୍ବିତ
ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଏକାଥରକେ 11 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି
Published : October 23, 2025 at 8:02 AM IST
ଲକ୍ଷ୍ନୌ:ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଏକା ଥରକେ 11 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ଡିଜିପି ରାଜୀବ କୃଷ୍ଣ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟସହନଶୀଳତା ନୀତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୂଟ, ବାନ୍ଦା ଏବଂ କୌଶମ୍ବୀରୁ ମୋଟ 11 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି 11 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକୂଟର 3 ଜଣ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 3 ଜଣ କନଷ୍ଟେବଳ, ବାନ୍ଦାର ଜଣେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଳ, କୌଶମ୍ବୀରୁ ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ । ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଏକାଥରକେ 11 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ।
पुलिस महानिदेशक द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में त्वरित एवं सख्त कार्यवाही— UP POLICE (@Uppolice) October 22, 2025
सोशल मीडिया पर कुछ जनपदों के पुलिसकर्मियों द्वारा वाहन चालकों से रिश्वत लेने से संबंधित एक वीडियो प्राप्त होने पर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा तत्काल सम्बंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के…
ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବାର ଭିଡିଓ ହୋଇଥିଲା ଭାଇରାଲ
ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଏପରିକି ଏମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଡିଜିପି ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଯାଞ୍ଚ ବୋଳେ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ।
ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ-ଡିଜିପି
ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜୀବ କୃଷ୍ଣ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କୌଣସି ସ୍ତରରେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଯଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ବିରୋଧରେ କେହି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।
ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇ ଏପରି ମାମଲାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ । ଡିଜିପି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ସେବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା; ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ 17 ବର୍ଷର ଝିଅ କରିଲେ ହୋମଯଜ୍ଞ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନିତ ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ଫଟୋରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ରହିଛି ଅବସ୍ଥା