ETV Bharat / bharat

ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ; ଭିଡିଓ ଦେଖି 11 ଲାଞ୍ଚୁଆ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କଲେ ନିଲମ୍ବିତ

ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଏକାଥରକେ 11 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି

ଏକା ଥରକେ 11 ଜଣ  ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ୟୁପି ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ଏକା ଥରକେ 11 ଜଣ  ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ୟୁପି ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଇଟିଭି ଭାରତ)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 23, 2025 at 8:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଲକ୍ଷ୍ନୌ:ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଏକା ଥରକେ 11 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ଡିଜିପି ରାଜୀବ କୃଷ୍ଣ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟସହନଶୀଳତା ନୀତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୂଟ, ବାନ୍ଦା ଏବଂ କୌଶମ୍ବୀରୁ ମୋଟ 11 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି 11 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକୂଟର 3 ଜଣ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 3 ଜଣ କନଷ୍ଟେବଳ, ବାନ୍ଦାର ଜଣେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଳ, କୌଶମ୍ବୀରୁ ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ । ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଏକାଥରକେ 11 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ।

ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବାର ଭିଡିଓ ହୋଇଥିଲା ଭାଇରାଲ

ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଏପରିକି ଏମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଡିଜିପି ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଯାଞ୍ଚ ବୋଳେ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ।

ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ-ଡିଜିପି

ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜୀବ କୃଷ୍ଣ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କୌଣସି ସ୍ତରରେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଯଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ବିରୋଧରେ କେହି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।

ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇ ଏପରି ମାମଲାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ । ଡିଜିପି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ସେବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା; ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ 17 ବର୍ଷର ଝିଅ କରିଲେ ହୋମଯଜ୍ଞ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନିତ ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ଫଟୋରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ରହିଛି ଅବସ୍ଥା

TAGGED:

DGP SUSPENDS 11 POLICEMEN
UP DGP RAJIV KRISHNA
11 POLICEMEN SUSPENDS IN UP
11 ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ
UP SUSPENDED 11 POLICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.