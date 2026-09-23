ବିନା ଦୋଷରେ ତିନି ମାସ ସଜା, ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ସଜାଇ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ
ଇସଲାମପୁର ସବଡିଭିଜନାଲ କୋର୍ଟରୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପାଇ ଏବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ୬୬ ବର୍ଷୀୟ ଜଲିଲ ଅଖତର ।
Published : September 23, 2026 at 11:53 AM IST
କୋଲକତା: ତିନି ମାସ ଧରି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ସଜାଇ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ । ତିନି ମାସର ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା ପରେ ଶେଷରେ ଇସଲାମପୁର ସବଡିଭିଜନାଲ କୋର୍ଟରୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପାଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ୬୬ ବର୍ଷୀୟ ଜଲିଲ ଅଖତର । ସେପଟେ ମାମଲାର ସମାଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ।
ବିନା ଦୋଷରେ ତିନି ମାସ ସଜା
ଗତ ଜୁନ 19ରେ ଡାଲଖୋଲା ଥାନାର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ସନ୍ଦେହରେ ଘରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲା ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ବୈଧ କାଗଜପତ୍ର ସହ ଦୁଇ ଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସିଲେ ଜଲିଲଙ୍କୁ ଛଡାଯିବ । ଏହି ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ସହ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଥାନାରେ କୌଣସି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ନଥିଲେ । ବରଂ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଏହି ମାମଲାର ପରିଚାଳନା କରିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଲିଲ ଅଖତରଙ୍କୁ ଚାକୁଲିଆର ନିଜାମପୁର ହୋଲ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ BSF କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଶିଲିଗୁଡିର ଫୁଲବାରୀ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପୁନଶ୍ଚ ପଠାଯିବାର ଯୋଜନା ଚାଲିଥିବା ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କରଣଦିଘୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଜରଗାଁ ନଂ ୨ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ବାଘରୋଇ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଜଲିଲ । ସେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବଢିଛନ୍ତି । ୧୯୬୭ ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମରେ କିଣାଯାଇଥିବା ଜମି ଦଲିଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିକଟରେ ଅଛି । ସେ ୨୦୦୨ ଏବଂ ଏପରିକି ୨୦୨୬ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ବୈଧ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ବାଂଲାଦେଶୀ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ପଡୋଶୀ ଦେଶକୁ ଠେଲିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଜଲିଲଙ୍କୁ ନିଜାମପୁର ହୋଲ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇଡି, ପାନ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକର ପ୍ରାମାଣିକତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ । ତେବେ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଇଥିବାରୁ ଜଲିଲଙ୍କ ମୁକ୍ତି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ।
ଜାମିନ ଦେଲେ କୋର୍ଟ
ଗତ ଜୁଲାଇ ୨୨ ରେ ପୋଲିସ ଜଲିଲଙ୍କୁ ଇସଲାମପୁର ସବଡିଭିଜନାଲ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା । ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଜଜ ଜଲିଲ ଅଖତରଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଓ ପରିଚୟ, ସେମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ପଡୋଶୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ମାଗିଥିଲେ । କୋର୍ଟରୁମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପତ୍ନୀ ତାଉଫା ବିବି ଏବଂ ଝିଅ କୁଲସୁମ ବେଗମଙ୍କ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଜଲିଲ ଅଖତର ଜଜଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯିବା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କୋର୍ଟ । ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି ।
ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ସଜାଇଲା ପୋଲିସ
ଜଲିଲ ଅଖତର କୁହନ୍ତି, ‘‘ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଘର ବାହାରେ ଶୋଇଥିଲି । ହଠାତ ପୋଲିସ ଆସି ଜବରଦସ୍ତ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡିରେ ନେଇଗଲା । ସେମାନେ ମୋତେ ଡାଲଖୋଲା ଥାନାକୁ ଆଣି ନିଜକୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଚାପ ପକାଇଲେ । ମୁଁ ପୋଲିସ ଚାପରେ ରାଜି ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଲି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋତେ ଫୁଲବାରୀ ସୀମାକୁ ପଠାଯାଇ ଅନ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କ ସହ ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ବିଏସଏଫ ମୋତେ ନେଲା ନାହିଁ । ବରଂ ମୋତେ ଚାକୁଲିଆ ହୋଲ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଫେରାଇ ଦେଲା ’’।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ‘‘ପରେ ପୋଲିସ ମୋତେ ପୁଣି ବାଂଲାଦେଶ ପଠାଇବା ପାଇଁ କଦରଗଞ୍ଜ ସୀମାକୁ ପଠାଇଲା । କିନ୍ତୁ ବିଏସଏଫ ଏଥିରେ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ । ମୋତେ ପୁଣି ଚାକୁଲିଆକୁ ଅଣାଗଲା ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ଇସଲାମପୁର କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଗଲା । ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇଲି ଓ ପୋଲିସକୁ ଏହି ଦେଶର ନାଗରିକ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହିଲି । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ । ଶେଷରେ ଇସଲାମପୁର ସବଡିଭିଜନାଲ କୋର୍ଟ ମୋତେ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବୁଲୁଥିଲା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପାରା, ଗୋଡରେ ଅଛି କୋଡ ନମ୍ବର ଥିବା ରିଙ୍ଗ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କୋଲକାତା ହୋଟେଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: 9 ମୃତ, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶୀ