ETV Bharat / bharat

ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି: ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ

ମା’ ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ । କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ମାନ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରିବି ।

Odisha New Governor Braj Mohan Ram
ମା’ ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 14, 2026 at 6:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଲାତେହାର (ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ): ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ମା’ ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଲାତେହାର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦୱା ବ୍ଲକ୍‌ରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା’ ଉଗ୍ରତାରା ନଗର ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ପହଞ୍ଚି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ଚାଲି ଥିବାବେଳେ ମା’ଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ରଜମୋହନ । ଏଥିପାଇଁ ମା’ଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହ ଅଞ୍ଚଳର ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ସେ ।

Odisha New Governor Braj Mohan Ram
ମା’ ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ (ETV Bharat Odisha)

ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ ଚନ୍ଦୱା ବ୍ଲକ୍‌ର କଞ୍ଚନ ନଗରୀ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା । ସେ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଲାତେହାର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ଏବଂ ତିନି ଥର ପଲାମୁ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି । ତାହା ପୂରଣ କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

'ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଉପରେ ରହିବ ଫୋକସ୍'

ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ନିଜର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ମାନ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରିବି ।"

Odisha New Governor Braj Mohan Ram
ମା’ ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଲାତେହାର, ପଲାମୁ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ସମଗ୍ର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବଂଶୀ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଚାନ୍ଦୱା ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ମା' ଉଗ୍ରତାରା ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିର । ଏହା କେବଳ ଲାତେହାର ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ପ୍ରାୟ 400 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ମନ୍ଦିରେ ଭକ୍ତମାନେ ସହୃଦୟରେ କରିଥିବା ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ଏହି କାରଣରୁ ଏଠାରେ ବର୍ଷସାରା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହିଥାଏ । ନବରାତ୍ରିରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ । ମନ୍ଦିରରେ 16 ଦିନ ଧରି ଦଶହରା ପାଳନ କରାଯାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଓଡ଼ିଶାର ୨୮ତମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ

TAGGED:

ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ
ଓଡିଶାର ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ
ODISHA NEW GOVERNOR
MAA UGRATARA NAGAR BHAGWATI TEMPLE
GOVERNOR BRAJ MOHAN RAM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.