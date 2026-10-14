ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି: ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ
ମା’ ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ । କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ମାନ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରିବି ।
Published : October 14, 2026 at 6:51 PM IST
ଲାତେହାର (ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ): ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ମା’ ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଲାତେହାର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦୱା ବ୍ଲକ୍ରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା’ ଉଗ୍ରତାରା ନଗର ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ପହଞ୍ଚି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ଚାଲି ଥିବାବେଳେ ମା’ଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବ୍ରଜମୋହନ । ଏଥିପାଇଁ ମା’ଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହ ଅଞ୍ଚଳର ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ସେ ।
ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ ଚନ୍ଦୱା ବ୍ଲକ୍ର କଞ୍ଚନ ନଗରୀ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା । ସେ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଲାତେହାର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ଏବଂ ତିନି ଥର ପଲାମୁ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି । ତାହା ପୂରଣ କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
'ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଉପରେ ରହିବ ଫୋକସ୍'
ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ନିଜର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରଜମୋହନ ରାମ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ମାନ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରିବି ।"
ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଲାତେହାର, ପଲାମୁ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ସମଗ୍ର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବଂଶୀ ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଚାନ୍ଦୱା ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ମା' ଉଗ୍ରତାରା ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିର । ଏହା କେବଳ ଲାତେହାର ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ପ୍ରାୟ 400 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ମନ୍ଦିରେ ଭକ୍ତମାନେ ସହୃଦୟରେ କରିଥିବା ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ଏହି କାରଣରୁ ଏଠାରେ ବର୍ଷସାରା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହିଥାଏ । ନବରାତ୍ରିରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ । ମନ୍ଦିରରେ 16 ଦିନ ଧରି ଦଶହରା ପାଳନ କରାଯାଏ ।