ପଳାତକ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧୀ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ହେବ ଏବଂ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ଫେରିବା ପରଦିନ ହିଁ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ପଳାତକ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧୀ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (Getty Images)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 23, 2025 at 8:19 PM IST

ମୁମ୍ବାଇ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ପଳାତକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧୀ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଭାରତ ଫେରି ଆସିବା ଉଚିତ ଏବଂ କୋର୍ଟ ପରଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ।

କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଆବେଦନ ଏକକାଳୀନ ଶୁଣାଣି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏବଂ ବିଚାରପତି ଗୌତମ ଅଖଣ୍ଡଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦେଶ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।"

ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୋର୍ଟ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କେବେ ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି । କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜବାବ ନମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ କରାଯିବ ନାହିଁ । କେନ୍ଦ୍ର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିବାକୁ କହିଛି ।

ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ପରିଶୋଧ ନକରି ବିଦେଶ ପଳାଇଯାଇଥିବା ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବ୍ରିଟିଶ କୋର୍ଟରେ ସେ ଏହି ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।" ମେହେଟ୍ଟା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ଓକିଲ ଅମିତ ଦେଶାଇ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଯାହା କରିନାହୁଁ ତାହା ଏବେ କାହିଁକି କରିବୁ?" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ସର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଣ୍ଡନରେ ଅଛନ୍ତି।"

କୋର୍ଟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ 'ପଳାତକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧୀ' ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 'ଆର୍ଥିକ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ' ଦେଇଛନ୍ତି। ପଳାତକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧୀ ଆଇନର ଧାରା 12(1) ରେ ନୂତନ ସଂଶୋଧନ ପରେ, ମାଲ୍ୟା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ପଳାତକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ମାଲ୍ୟା ଏହି ଆଇନର ବୈଧତାକୁ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ, ମାଲ୍ୟା ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରୁ ନେଇଥିବା ଋଣଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ।

ଦେଶାଇ କୋର୍ଟକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସୁଧ ବହନକାରୀ ଋଣ ପରିମାଣ ପ୍ରତିଦିନ 6000 କୋଟିରୁ 15000 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆମର ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଆମେ ଶକ୍ତିହୀନ।" ମାଲ୍ୟା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆଉ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି।

FEO ଆଇନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଏବଂ ଜବତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ଆବେଦନର ଏକତ୍ର ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ହାଇକୋର୍ଟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହି ସମୟରେ, ମାଲ୍ୟା ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଳାତକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧୀ ଭାବେ ଲେବଲ୍ କରାଯିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୁଇଟି ଆବେଦନ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏର ଶୁଣାଣି ହେବ । ଫେବୃଆରୀ 12, 2026ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣିରେ ସେମାନେ କେଉଁ ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବେ ତାହା ସେମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇବେ।

ନୂତନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ "ପଳାତକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧୀ" ଭାବେ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଜବତ କରାଯାଏ । "ପଳାତକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧୀ" ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଗିରଫ ପରୱାନା ଥାଏ । ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଭାରତ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ ଫେରିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି । ଏହି ନୂତନ ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଏ ପ୍ରକାରର ଆଚରଣ ବନ୍ଦ କରିବା ।

ତଥାପି, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଦାବି କରୁଛି ଯେ, ଏହି ଆଇନ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ସୀମିତତା ମଧ୍ୟ ରଖିଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ କୋର୍ଟର ଅନୁମୋଦନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ଦାବିକୁ ଆଧାର କରି, ED ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି । ମାଲ୍ୟା ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପଳାତକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧୀ ଆଇନର ଧାରା 12(8) ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ।

ଏହା ସହିତ ମାଲ୍ୟା ତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ମନମୁଖୀ, କାରଣ ଆଇନ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ନ କଲେ ଜବତ ସମ୍ପତ୍ତିର ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ନାହିଁ । EDର ଓକିଲମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଧାରା 12 ଉପ-ଧାରା (9) ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଯଦି ଜାଣିପାରେ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ପଳାତକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧୀ ନୁହଁନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରାଇ ପାରିବେ।

କିଙ୍ଗଫିସର ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ନାମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାୟ 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପରିଶୋଧ ନକରି, ମାଲ୍ୟା ଇଂଲଣ୍ଡ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ପଳାୟନ ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ବୋଲି କହିଛି ।

ନିକଟରେ ଅନ୍ୟତମ ପଳାତକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧୀ ଲଳିତ ମୋଦି, ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ସହ ପାର୍ଟି କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଲଳିତ ମୋଦି, "ଆମେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପଳାତକ" ବୋଲି କହିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

