ନିରାଶ ହେଲା ଅଣ୍ଡରୱର୍ଲ୍ଡ ଡନ୍ ଅବୁ ସାଲେମ ! ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର ରିଲିଜ୍ ଅନୁରୋଧକୁ ଖାରଜ କଲେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ
ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅବୁ ସାଲେମଙ୍କ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଛାଡ଼ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି; ସେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ।
Published : April 15, 2026 at 3:53 PM IST
ମୁମ୍ବାଇ: ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ଡନ୍ ଅବୁ ସାଲେମକୁ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଜୀବନକାଳୀନ ସଜାକୁ କମାଇ ପୂର୍ବରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ବୁଧବାର ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଜୟ ଗଡକରୀ ଓ କମଲ ଖାତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ବେଞ୍ଚ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାଲେମର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ ।
ସାଲେମ ନିଜ ଆବେଦନରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ରିମିସନ୍କୁ ଗଣନା କରି ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳୀନ ସଜାର 25 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାରତ ଓ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଏହି ଆବେଦନ ପ୍ରଥମେ ଜୁଲାଇ 2025ରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ, ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆବେଦନଟି ଶୁଣାଣି ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହାକୁ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ସଲିସିଟର୍ ଜେନେରାଲ୍ ଅନିଲ ସିଂହ ଯୁକ୍ତି ରଖି କହିଥିଲେ ଯେ, ସାଲେମଙ୍କ ଆବେଦନରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏଥିସହ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏକ୍ସଟ୍ରାଡିସନ୍ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସାଲେମଙ୍କୁ 25 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସଜା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ତାଙ୍କ 25 ବର୍ଷର ସଜା 2030 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଅନିଲ ସିଂହ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ସାଲେମ ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧୀ, ଯିଏ ଆତଙ୍କବାଦ, ହତ୍ୟା ଓ ଦାଦାବାଟି ପରି ଗୁରୁତର ଅପରାଧରେ ଜଡିତ । ସାଧାରଣତଃ କାରାଗାରରେ ଭଲ ଆଚରଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ରିମିସନ୍ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଲେମଙ୍କ ଅପରାଧୀ ପୂର୍ବ ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଛୁଟି କିମ୍ବା ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସାଲେମଙ୍କ ଆବେଦନକୁ କଡ଼ାପଡ଼ି ଭାବେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ପାଇଁ କ୍ଷମାଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । କାରାଗାର ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁହାସ ୱାର୍କେ ଏକ ଅଫିଡେଭିଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, 1993 ମୁମ୍ବାଇ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ସାଲେମ ବିଦେଶକୁ ପଳାଇଯାଇଥିଲେ ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ସାଲେମ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ସାଲେମ ସମାଜ ପାଇଁ କୌଣସି ସୃଜନାତ୍ମକ କାମ କରିନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଛୁଟି ଦେବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଶ୍ବସ୍ତ ଦେଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ସୁଯୋଗ ଦେଇ 16 ଫେବୃଆରୀ 2026 ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ।
ଆବୁ ସାଲେକର ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି:
ଅବୁ ସାଲେମ 1993 ମୁମ୍ବାଇ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର । ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନକାଳୀନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସଜାକୁ କମେଇବା ଓ ପୂର୍ବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲେମ ତାଲୋଜା କାରାଗାରରେ ସଜା କାଟୁଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଧିବକ୍ତା ଫରହାନା ଶାହଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କ୍ଷମାଦାନ ଓ ପୂର୍ବ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ।
ଫରହାନା ଶାହ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ଯେ, କାରାଗାରରେ ଭଲ ଆଚରଣ ଓ ରିମିସନ୍ ସମୟକୁ ଗଣନା କଲେ ତାଙ୍କ ସଜା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । ସାଲେମ 2025 ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପୂର୍ବ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । 2005 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାଡିସନ୍ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସାଲେମଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଆଣାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ 25 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସଜା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଭାରତକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ସେ କାରାଗାରରେ ଅଛନ୍ତି । 2025 ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେ ତାଙ୍କ 25 ବର୍ଷର ସଜା ମଧ୍ୟରୁ 19 ବର୍ଷ 3 ମାସ 20 ଦିନ ସମୟ କାଟିସାରିଲେଣି । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟ ସଜାକୁ ରିମିସନ୍ କରି ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ଡନ୍ ଅବୁ ସାଲେମ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।